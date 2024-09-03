В Украине изменили правила перевода с карты на карту: что нельзя будет делать и какие следующие шаги

В Украине с 1 октября НБУ введет лимит на переводы с карты на карту. Это ограничение активно обсуждается уже несколько месяцев. Регулятор после ряда предложений сменил свои анонсированные правила. Во-первых, лимит месячной суммы, которую можно отправить с карты на карту, будет составлять 150 тыс. грн (планировали 100 тыс. грн). Во-вторых, ограничения по количеству сделок отменили (некоторые банки их ввели по собственному желанию).

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О том, как будут работать переводы с октября и что следует знать о финансовом мониторинге, читайте в материале OBOZ.UA.

Лимит должен помочь бороться со схемами ("дропами"). Но этого может быть мало

"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму (150 тыс. грн. – Ред.), следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", – отмечают в НБУ. Были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не будет применяться для счетов волонтеров.

А вот те, кому лимит действительно должен создать проблемы – это "дроперы". Некоторые украинцы продают свои карточные счета для того, чтобы их использовали для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера может проходить за год миллионы гривен. Банки должны останавливать подозрительные операции, но далеко не всегда с этим справляются.

"На ВСК (временная следственная комиссия. – Ред.) заслушали Киберполицию по "дропам". Как это используется в различных видах преступлений. Три направления применения: онлайн казино, продажа сигарет, наркотиков и оружия (в даркнете), мошенничество. Теряем (за данными Киберполиции) не менее 1 млрд налогов", - отметил председатель парламентской ВСК Ярослав Железняк.

Дроп-схемы используют:

теневые (или нелегальные) рынки: от продажи контрафакта до наркотиков и оружия;

мошенники: они собирают на дроп-счета средства своих жертв;

те, кто пытается уйти от налогообложения: например, некоторые игроки азартного рынка.

Дроп-схемы используют почти во всех странах мира , однако в Украине за последние годы они приобрели значительные масштабы. Изменения, озвученные Нацбанком, поддержал и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и большая часть экспертной среды, и правоохранители.

Вопрос только относительно того, достаточно ли этих изменений. Заместитель директора Ассоциации межбанковской платежной системы ЕМА Олеся Данильченко уверена: установление лимита недостаточно. Это действительно усложнит схему, однако не исключит ее. В НБУ анонсируют и следующие изменения (подробнее о них читайте дальше).

Следовательно, для 98% украинцев с октября, когда правила переводов с карты на карту усилят, ничего не изменится. А остальные 2% упустят возможность ежемесячно переводить более 150 тыс. грн. При этом лимит не применяется при переводе средств между собственными счетами клиента и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

К чему готовиться украинцам

Национальный банк в своем прессрелизе уже анонсировал следующие шаги. Пока это только планы. Речь идет о:

увеличение штрафов для нарушителей платежного законодательства (законопроект 11043),

введение правовых норм для привлечения к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем:

создание соответствующего реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживании клиентов;

внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ для применения мер воздействия и ограничений;

усиленные требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства.

Данильченко считает: необходимо не просто ввести лимиты, нужно ввести уголовную ответственность для продающих свои счета. "Мы все считаем, что все же есть необходимость в уголовной ответственности. Это не решает полностью проблему", – считает она.

В Нацбанке пока осторожнее озвучивают предложение об ответственности для продавцов собственных карточек. Пока те, кто дает возможность использовать свой счет в дроп-схемах, не несут никакой ответственности, складывается ложное впечатление, что такая деятельность вполне законна.

Что следует знать о финансовом мониторинге

Банки и сейчас должны тщательно проверять своих клиентов и блокировать подозрительные переводы, требовать объяснений и документов, подтверждающих легальность происхождения средств. Однако, учитывая масштабы дроп-схем, далеко не все банки справляются с тем, чтобы создать эффективную систему финансового мониторинга.

Более того, если банк сомневается, что именно держатель карты ею пользуется, он может закрыть счет. Ст. 15 закона, регулирующего финансовый мониторинг, установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

если невозможно произвести идентификацию и/или верификацию клиента;

установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

предоставление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;

если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, невозможно.

Главное правило финансового мониторинга: клиент должен быть понят для банка. Если у вас есть легальный источник дохода, не участвуете в сомнительных финансовых операциях, не зарабатываете на теневом рынке, финансовый мониторинг не будет вызывать проблем.