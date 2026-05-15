В Украине изменили маршрут движения поездов в страны ЕС: что должны знать пассажиры

"Венгерская государственная железная дорога" (MÁV) ограничила движение своих поездов в Украине – они больше не будут идти в Ужгород и Мукачево. Зато посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на станции Чоп.

Видео дня

Об этом сообщили в государственном железнодорожном операторе Венгрии и отметили, что ограничение будет действовать "до дальнейшего уведомления". Решение приняли из-за массированного обстрела железной дороги на Закарпатье российскими беспилотниками.

"Из-за атаки беспилотника на Закарпатье днем в среду (13 мая. – Ред.) железнодорожное сообщение ограничено до дальнейшего сообщения. В результате международные поезда в и из Украины будут курсировать только до украинской пограничной станции Чоп, а оттуда будут возвращаться в Венгрию", – говорится в сообщении.

Между тем другие компании, осуществляющие железнодорожные рейсы в и из Закарпатья, продолжают работать в обычном режиме. И словацкая железная дорога, чей рейс соединяет Мукачево с Кошице, и частный оператор RegioJet, что обеспечивает рейс Прага – Чоп, работают без задержек по установленному расписанию. Кроме того, в обычном режиме продолжают курсировать поезда "Укрзализныци" Киев – Вена и Киев – Будапешт.

Какие поезда затронуло ограничение

Intercity "Латорица" №33/34 (ходил в Мукачево).

№33/34 (ходил в Мукачево). Евросити "Тиса" №143/146 (до Ужгорода).

№143/146 (до Ужгорода). Экспресс "Рутения" №7/8 (до Ужгорода).

№7/8 (до Ужгорода). Венгерские прицепные вагоны к поезду "Укрзализныци" Киев-Будапешт .

. Пассажирский поезд Ньюредьхаза-Мукачево №642.

Что предшествовало

13 мая во время масштабной российской атаки по Украине страна-агрессор нанесла удар беспилотниками по Закарпатью. Всего на территорию области залетело 11 воздушных целей – БпЛА типов "Шахед" и "Герань". В частности впервые с 2022 года дронами атаковали Ужгород.

Ряд ударов пришлась по объектам критической инфраструктуры – на месте попаданий БПЛА вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали. Позже в Закарпатской ОВА заявили, что целью массированного обстрела была железная дорога. Несмотря на то, что Силы обороны уничтожили большинство целей, четыре беспилотника поразили объекты железнодорожной инфраструктуры:

в Ужгороде;

Сваляве;

селе Волчий (оба – в Мукачевском районе).

Обошлось без погибших и травмированных. Кроме того, все системы жизнедеятельности железной дороги критически не пострадали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 14 мая Россия снова нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. В частности, былповрежден маневровый локомотив в Харьковской области – из-за нарушения работы инфраструктуры и изменения графиков движения задержки распространились на маршруты по всей стране, включая международные направления в Польшу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!