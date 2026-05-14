Россия снова ударила по "Укрзализныце": из-за атак часть поездов опаздывает на 5 часов

Россия снова нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. В частности, в Харьковской области поврежден маневровый локомотив, а всего за последние два дня в результате атак пострадали уже четыре. Из-за этого ряд поездов опаздывает, больше всего рейс – №101/102 Николаев-Лозовая(+5 часов 16 минут), №21/22 Харьков-Львов(+4 часа 48 минут) и №67/68 Киев-Варшава(+4 часа 12 минут).

О повреждении железнодорожной инфрастуктуры сообщили в пресс-службе. Целенаправленные удары по железнодорожным объектам остаются одним из методов давления России на транспортную систему Украины.

Повреждения локомотивов и логистических узлов влияют не только на грузовые перевозки, но и непосредственно на тысячи пассажиров, которые ежедневно пользуются поездами. На этот раз под удар попал маневровый локомотив в Харьковской области. Из-за нарушения работы инфраструктуры и изменения графиков движения задержки распространились на маршруты по всей стране, включая международные направления в Польшу.

Какие поезда опаздывают больше всего

Наибольшая задержка пока зафиксирована у поезда №101/102 Николаев – Лозовая, который отстает от графика более чем на 5 часов 16 минут. Почти на пять часов задерживается и популярный рейс №21/22 Харьков – Львов, который сейчас имеет опоздание 4 часа 48 минут. Среди других поездов с наибольшими задержками:

№67/68 Киев – Варшава – +4 часа 12 минут;

№93/94 Хелм – Харьков – +2 часа 39 минут;

№3/4 Ужгород – Днепр – +2 часа 6 минут;

№31/32 Пшемысль – Запорожье – +2 часа 6 минут;

№119/120 Хелм – Днепр – +1 час 46 минут;

№197/198 Киев – Ковель – +1 час 25 минут;

№705/706 Пшемысль – Киев – +1 час 14 минут (из-за задержки на границе);

№721/722 Киев – Харьков – +44 минуты;

№39/40 Запорожье – Хуст – +43 минуты;

№197/198 Ковель – Киев – +43 минуты.

У перевозчика отмечают, что большинство задержек напрямую связаны именно с влиянием боевых действий и необходимостью оперативно менять маршруты или графики движения. Особенно ощутимыми задержки стали для пассажиров международных направлений, в частности поездов в Польшу. Проблемы коснулись популярных маршрутов:

Киев – Варшава;

Хелм – Харьков;

Пшемысль – Запорожье;

Пшемысль – Киев.

В компании призывают пассажиров внимательно следить за обновлениями относительно своих рейсов и проверять актуальный статус поездов перед поездкой . Пассажирам рекомендуют проверять информацию о задержках через:

официальный сайтУкрзализныци;

мобильное приложение перевозчика;

официальный Telegram-канал компании;

справочную службу вокзалов.

