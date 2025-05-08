В Украине изменилась стоимость аренды квартир: в каких крупных городах произошло резкое падение цен

В Украине в апреле по сравнению с мартом в большинстве областей стоимость аренды колебалась в пределах нескольких процентов. Однако в нескольких регионах произошел значительный пересмотр стоимости. Так, на 26% упала стоимость аренды жилья в Кировоградской области и на 22% – в Херсонской.

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Об этом говорится в аналитике DIM.RIA. Так, самым дорогим городом для аренды жилья остается Киев: средняя стоимость в апреле составила 17,5 тыс. грн, что на 2% меньше по сравнению с мартом. Неизменно наибольшую цену владельцы объявлений указывают для Печерского района – 22,5 тыс. грн, наименьшую для Деснянского района – 10,5 тыс. грн за 1-комнатную квартиру.

По всем областям этот показатель в основном колебался в пределах нескольких процентов в течение месяца, за исключением Полтавской (рост стоимости на 10%), Херсонской (падение на 22%) и Кировоградской (падение на 26%) областей.

В апреле рынок аренды был нестабильным: больше всего новых объявлений опубликовано в Кировоградской (+84%), Черкасской (+39%) и Одесской (+28%) областях; а вот в Полтавской области количество предложений в апреле уменьшилось на 77% по сравнению с мартом. В Киеве владельцы также опубликовали меньше новых объявлений: на 17% меньше по сравнению с мартом.

В апреле пользователи активно искали жилье для аренды: согласно данным аналитического центра DIM.RIA заинтересованность наблюдается почти во всех областяхУкраины. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в апреле в Киеве составляет 1:5, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране - с наибольшим процентом зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены распрощаться жители Ужгорода. Там за аренду такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка.

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