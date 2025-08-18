В Украине ищут жилье для переселенцев: какие главные проблемы выявили

В Украине обследовали 570 зданий и помещений, которые могут быть использованы как жилье для переселенцев, но лишь в более чем 60 из них условия подходят для расселения людей. Впрочем, неутешительной оказалась и скорость проверки, поскольку владельцы жилья не всегда допускают членов комиссии к обследованию, а также не на все имущество есть документы.

Видео дня

О таких первых результатах всеукраинской инвентаризации сообщили на воркшопе, который состоялся в Одессе. По данным Министерства развития громад и территорий, проверка проходит в рамках реализации закона 4080-IX о дополнительных механизмах обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем.

Сколько жилья для ВПЛ обнаружили

Проверку проводят специальные областные и районные комиссии. В их перечне – более 9 тыс. объектов из списков, которые предоставили Фонду госимущества и громады. Начальные результаты инвентаризации неутешительны, поскольку из 570 обследованных зданий и помещений:

более 60 могут быть использованы как жилье для переселенцев;

более 100 нуждаются в капремонте или реконструкции.

Активнее всего работа идет в Черновицкой, Полтавской, Винницкой, Сумской и Ривненской областях. Отмечается, что среди основных трудностей, с которыми сталкиваются члены комиссии:

отсутствие документов на отдельные здания;

отказ владельцев от обследования.

Поэтому в закон 4080-IX планируют внести изменения, чтобы упростить работу комиссий. Поскольку от эффективности их работы зависит, как быстро выявленные здания можно будет превратить в безопасные и пригодные для проживания дома, отметила заместитель министра развития громад Наталья Козловская.

Переселенцам начнут выдавать ваучеры на жилье

Также украинские переселенцы смогут купить жилье взамен утраченного на временно оккупированных территориях. В случае внедрения новой госпрограммы первыми право на покупку недвижимости за "жилищные ваучеры" получат только отдельные категории ВПЛ.

Изначально новая программа в рамках более крупного проекта HOPE "Ремонт жилья по восстановлению прав и возможностей людей" будет доступна не всем переселенцам. В первую очередь ею смогут воспользоваться участники боевых действий, многодетные и семьи погибших защитников, лица с инвалидностью и дети-сироты, а на завершающем этапе программой смогут воспользоваться все ВПЛ.

Потратить сумму из "сертификата" можно будет на приобретение готового жилья на подконтрольной территории Украины или уплатить в счет ваучера первый взнос по ипотеке. В случае, если на ВПЛ уже оформлен ипотечный кредит, ваучером можно будет погасить его часть.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам с прифронтовых территорий и переселенцам будут покрывать 70% от первого взноса по государственной ипотечной программе єОселя, а также связанные с кредитом комиссии, платежи и услуги. Это сделает кредитование по программе значительно доступнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!