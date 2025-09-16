Кадровый голод на рынке труда растет: кого и где ищут работодатели

В Украине в 2025 году кадровый голод больше всего ощущается среди рабочих специальностей – швей, сварщиков, слесарей, электромонтеров, а также врачей различного профиля. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, где предложений работы значительно больше, чем соискателей.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Предложение рабочей силы остается ограниченным, что создает ситуацию, когда даже при уменьшении количества вакансий дефицит кадров ощущается все острее.

Работодатели вынуждены бороться за квалифицированных специалистов, предлагая более высокие зарплаты и дополнительные бонусы, однако это лишь частично решает проблему. Больше всего нехватка ощущается в рабочих специальностях. Предприятия по всей стране ищут швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей-электриков, монтеров пути, слесарей аварийно-восстановительных работ, сварщиков, электрогазосварщиков, автослесарей.

Отдельно выделяется острый дефицит врачей. В больницах и поликлиниках не хватает семейных врачей, терапевтов и педиатров. Из-за миграции медиков за границу и перегрузки системы здравоохранения спрос на специалистов этой сферы постоянно растет, а закрыть вакансии становится все сложнее.

Призыв мужчин на военную службу привел к значительному перекосу на рынке труда. Если до войны среди безработных женщины составляли около 55%, то теперь их доля выросла до 80%.

Наибольший разрыв между спросом и предложением наблюдается в Киеве, где на 3 тыс. соискателей работы приходится около 74 тыс. вакансий. Во Львовской области соотношение составляет 7 тыс. к 25 тыс., в Днепропетровской – 10 тыс. к 19 тыс., в Одесской – 8 тыс. к 14 тыс. В то же время в прифронтовых областях, таких как Донецкая и Херсонская, ситуация противоположная, ведь там количество претендентов в несколько раз превышает количество доступных рабочих мест.

В ответ на дефицит работодатели повышают зарплаты. В первом квартале 2025 года средняя заработная плата штатных работников составила 23,5 тыс. грн, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году тысячи украинцев получили новую специальность или повысили свою квалификацию, воспользовавшись ваучерами на бесплатное обучение от Службы занятости. Чаще всего граждане выбирали учиться на медсестер, психологов, поваров, соцработников и водителей.

