newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

В Украине хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и "вредных советских норм": разработан проект нового Трудового кодекса

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
660
В Украине хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и 'вредных советских норм'

Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса вместо Кодекса законов о труде. Старт его обсуждения со всеми заинтересованными сторонами намечен уже на март. Документом, в частности, хотят убрать "архаические и часто вредные советские нормы", отменить бумажные трудовые книжки, а также легализовать разные формы занятости.

Видео дня

Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили, что речь идет, в частности, о:

  • дистанционной работе;
  • надомном труде;
  • нефиксированном рабочем времени.

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Трудовому кодексу 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики. Полномасштабная война только сильнее подсветила все недостатки, архаические и часто вредные советские нормы, которым более полувека", – рассказала о документе министр экономики Юлия Свириденко.

При этом она подчеркнула: также в планах диджитализация сбора информации о работнике. Таким образом, бумажные трудовые книжки будут "больше не нужны".

"Новый Трудовой кодекс – это реформа, которой украинский рынок труда ждал годами. Цель – создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать без помех", – отметили в министерстве.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, по данным опроса НБУ, в ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерено сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне.

Однако есть и те, кто готовится к изменениям. И у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых. Так, среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
  • нанимать новых – 6%;
  • проводить увольнения – 15%, что 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;
  • нанимать новых – 5%;
  • проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;
  • нанимать новых – 7%;
  • проводить увольнения – 13%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, по данным НБУ, украинские работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам, причем не просто номинально, но и реально: выше уровня инфляции. Причина – дефицит кадров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!