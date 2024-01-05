В Украине хотят отказаться от бумажных трудовых книжек и "вредных советских норм": разработан проект нового Трудового кодекса

Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса вместо Кодекса законов о труде. Старт его обсуждения со всеми заинтересованными сторонами намечен уже на март. Документом, в частности, хотят убрать "архаические и часто вредные советские нормы", отменить бумажные трудовые книжки, а также легализовать разные формы занятости.

Видео дня

Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили, что речь идет, в частности, о:

дистанционной работе;

надомном труде;

нефиксированном рабочем времени.

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Трудовому кодексу 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики. Полномасштабная война только сильнее подсветила все недостатки, архаические и часто вредные советские нормы, которым более полувека", – рассказала о документе министр экономики Юлия Свириденко.

При этом она подчеркнула: также в планах диджитализация сбора информации о работнике. Таким образом, бумажные трудовые книжки будут "больше не нужны".

"Новый Трудовой кодекс – это реформа, которой украинский рынок труда ждал годами. Цель – создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать без помех", – отметили в министерстве.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, по данным опроса НБУ, в ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерено сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне.

Однако есть и те, кто готовится к изменениям. И у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых. Так, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, по данным НБУ, украинские работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам, причем не просто номинально, но и реально: выше уровня инфляции. Причина – дефицит кадров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!