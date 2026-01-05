В Украине готовятся существенно повышать зарплаты: кому будут платить больше

В Украине планируют существенно увеличить зарплаты медикам первичной помощи, работающим на прифронтовых территориях – уже в 2026 году. Ожидается, что они будут получать до 35 тыс. грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила:для этого правительство отменило понижающий коэффициент оплаты труда в прифронтовых медицинских учреждениях.

"Медики первички на прифронтовых территориях будут получать зарплаты до 35 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, рассказала Свириденко, 25 тыс. учителей будут получать существенные доплаты. Заявленная сумма составляет 4 тыс. грн.

"Прифронтовые регионы – это наш пояс... В 2026 году прифронтовые регионы продолжают быть в приоритете правительства. В Госбюджете мы предусмотрели дополнительные средства для прифронтовых территорий: 10,6 млрд грн дотаций и 30,9 млрд грн на компенсацию утраченных доходов из-за войны войны", – акцентировала глава правительства.

Какие доплаты получают учителя в Украине с 1 января

В то же время, с 1 января в Украине подняли зарплаты для всех учителей. Оклад вырос на 30%. Как следствие, размер доплаты теперь должен составлять 2 тыс. грн для всех педагогических работников.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Размер же доплаты для тех, кто не работает на прифронтовых территориях, составляет 2 тыс. грн.

