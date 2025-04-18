В Украине готовятся переписывать цены на яйца: сколько будет стоить десяток после Пасхи

Цены на яйца перед Пасхой растут из-за ажиотажа, инфляции и высокой стоимости кормов. Однако после праздников стоимость яиц может снизиться на 20–25 % из-за увеличения предложения и уменьшения спроса.

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Об общем подорожании продуктов перед Пасхой OBOZ.UA рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Как отметил Марчук, к праздникам традиционно растет спрос на продукты. "С наступлением пасхальных праздников возможно удорожание яиц, если на эту продукцию будет повышен спрос. Сейчас яйца стоят примерно 70 гривен за десяток, до самой Пасхи стоимость может вырасти примерно на 10% ", – отметил он.

Кроме пасхального спроса, Марчук пояснил, что стоимость яиц росла в течение всего года на более чем 30% по сравнению с 2024-м годом. Одной из ключевых причин эксперт называет высокую стоимость зерновых, которые оставались дорогими даже в межсезонье. кормов также влияет на повышение себестоимости производства яиц", – отметил он в комментарии OBOZ.UA.

Еще один фактор – морозная зима. Из-за холода в феврале существенно возросли расходы на содержание кур в птицефабриках, ведь приходилось тратить больше на отопление, поддержку микроклимата и энергоресурсы.

После Пасхи ситуация может измениться кардинально, и после праздников цены могут сразу обвалиться. цены в праздничный период и понижение после.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

По мониторингу же OBOZ.UA, 17 апреля крупные сети супермаркетов продают нефасованные куриные яйца в среднем по 4,25 грн/штука (52,5/десяток).

Auchan – 2,99 грн/шт. (29,90 грн/десяток);

Varus – 5,89 грн/шт. (58,90 грн/десяток);

Сильпо – 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на мясо в Украине значительно выросли из-за праздничного спроса (перед Пасхой), инфляции и уменьшения поголовья. Больше всего на полках супермаркетов подорожала свинина – на 42 гривны за килограмм за последний месяц.

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