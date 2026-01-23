В Украине готовятся переписать правила для банковских депозитов: кого затронет

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовится существенно расширить систему защиты депозитов: кроме физических лиц и "ФОПов", гарантии могут получить юридические лица. Такие планы привязаны к европейским стандартам после завершения военного положения и соответствующей законодательной базы.

Видео дня

Предполагается, что максимальная гарантированная сумма для юрлиц составит 100 тыс. евро (по состоянию на 23 января 2026 года это эквивалентно 5 млн грн). Об этом рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай во время круглого стола, передает "Финансовый клуб".

Важно учитывать, что законопроект о таких изменения еще не принят. Вопрос пока находится на стадии обсуждения.

При этом ожидается, что юрлица сами будут платить взносы в ФГВФЛ по отдельной методике расчета. Фонд также провел предварительные расчеты и пришел к выводу, что может покрыть риски для юридических лиц в пределах 100 тыс. евро без дополнительных взносов от банковской системы.

Билай отметила, что европейские системы страхования депозитов работают по риск-ориентированному подходу, где оценивают риски каждого банка для определения взносов. Украина планирует перейти к такой модели в будущем, но не раньше вступления в ЕС, что в текущих планах – до 2030 года.

Какие правила действуют сейчас

Обычно ФГВФЛ гарантирует физлицам возврат вкладов в случае банкротства банка в пределах установленного лимита. Однако во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения физические лица имеют 100% гарантию возврата всех средств независимо от суммы.

После завершения этих специальных условий объем гарантии физических лиц составит 600 тыс. грн. При этом не будет исключений для государственного Ощадбанка, в котором даже без военного положения ранее гарантировалась вся сумма.

По данным ФГВФЛ, в 2025 году вкладчики банков-банкротов получили уже более 352,8 млн грн возмещения. Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105,1 млрд грн, возмещение получили 96,1% вкладчиков банков.

Выплату гарантированного возмещения Фонд осуществляет исключительно из собственных ресурсов. На 31 декабря 2025 года они составляли 50,62 млрд грн.

Что важно знать

После признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации, ФГВФЛ имеет 20 рабочих дней для того, чтобы начать процесс выплаты гарантированного возмещения вкладчикам. Если же база данных о вкладчиках банка превышает 500 тыс. счетов, возмещение должно начаться не позднее чем через 30 рабочих дней.

гарантированного возмещения вкладчикам. Если же база данных о вкладчиках банка превышает 500 тыс. счетов, возмещение должно начаться не позднее чем через 30 рабочих дней. Получить средства можно, если обратиться в банк-агент Фонда . Из документов нужно предоставить паспорт и идентификационный код.

. Из документов нужно предоставить паспорт и идентификационный код. Не возмещаются некоторые категории накоплений – в частности, это "микродепозиты" до 10 грн, вклады в банковских металлах и вложения юрлиц.

некоторые категории накоплений – в частности, это "микродепозиты" до 10 грн, вклады в банковских металлах и вложения юрлиц. Гарантии распространяются на валютные депозиты, но выплачиваются в гривне по официальному курсу Нацбанка по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банкиров, в 2026 году средние ставки по кредитам в Украине могут снизиться на 1-1,5 процентного пункта. При этом гривневые депозиты, как ожидается, сохранят доходность даже в условиях постепенного снижения учетной ставки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!