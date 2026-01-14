Банки готовятся менять ставки по кредитам и депозитам: каких процентов ждать украинцам в 2026-м

В 2026 году средние ставки по кредитам в Украине могут снизиться на 1-1,5 процентного пункта, а гривневые депозиты – сохранить доходность даже в условиях постепенного снижения учетной ставки. Такой сценарий возможен при условии замедления инфляции, стабильной работы банковской системы и прогнозируемой валютной ситуации.

Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он напомнил, что по состоянию на январь-2026 учетная ставка остается на уровне 15,5% – еще с марта-2025.

Главное:

средние ставки по кредитам могут снизиться на 1-1 ,5 п.п., для малого бизнеса – до 14-16,5% годовых;

в 2026 году гривневые депозиты могут приносить 14-15% годовых;

ключевую роль будут играть госпрограммы и конкуренция между банками.

Депозиты-2026: чего ждать украинцам от банков

"Если учетная ставка будет снижаться, это синхронно скажется и на стоимости других монетарных инструментов, в частности депозитных сертификатов НБУ. Такие изменения будут постепенно корректировать тренды в депозитном сегменте: ставки по гривневым вкладам, вероятно, несколько снизятся. Но для вкладчиков арифметика проста: доходность депозита должна перекрывать инфляцию и налоговую нагрузку. Если инфляция будет на уровне 9,7-10%, с учетом налогов на проценты (23%) ставки по гривневым вкладам должны стартовать примерно с 13% годовых. Но учитывая опыт прошлых лет граждане будут "искать" депозиты, ставки по которым будут на 1-2 п.п. выше", – объяснил Мамедов.

По базовому сценарию:

средние ставки по гривневым вкладам могут снизиться на 1 п.п. — до 13-13,5% ;

— до ; в то же время банки смогут предлагать 14-15% годовых для новых вкладчиков.

Валютный фактор и доверие к гривне

В госбюджете заложен средний курс доллара на уровне 45,7 грн/долл., а в первом полугодии 2026 года ожидаются колебания в пределах 42,8-43,5 грн/долл. Это снижает девальвационные ожидания и поддерживает интерес к гривневым инструментам.

"Доверие к гривне – ключевой актив депозитного рынка. Банки уже научились работать с ней системно", – подытожил Мамедов.

Кредитный рынок: что определит ставки

По словам Мамедова, потенциал для снижения кредитных ставок напрямую зависит от макроэкономической стабильности, политики Национального банка и ритмичности поступления международной финансовой помощи.

По данным НБУ, по итогам 2025 года:

общий объем банковского кредитования вырос на 15-18% ;

; кредитование бизнеса — более чем на 20% ;

; около 45% кредитов приходится на государственные программы.

При этом роль коммерческих кредитов продолжает расти. "Если в 2022-2023 годах до 70% кредитного портфеля формировали госпрограммы, то в 2025 году коммерческие кредиты уже превысили их объем", — отмечает Мамедов.

В то же время в госбюджете на 2026 год заложены рекордные ресурсы для поддержки кредитования по госпрограммам:

18 млрд грн – на программу "Доступные кредиты 5-7-9%";

– на программу "Доступные кредиты 5-7-9%"; 7,4 млрд грн – на инновации и оборонные технологии (Brave1);

– на инновации и оборонные технологии (Brave1); 17,1 млрд грн – на ипотеку єОселя;

– на ипотеку єОселя; 30 млрд грн – докапитализация "Укрфинжитла" через ОВГЗ.

В 2025 году на фоне конкуренции средняя стоимость кредитов для малого и среднего уже снизилась с 18-21% до 15-18% годовых. В 2026 году, по прогнозу, ставки для бизнеса могут опуститься до 14-16,5%, особенно для кредитов на 1-3 млн грн сроком 3-5 лет.

