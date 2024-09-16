В Украине готовят распродажу государственных банков: в комитете Рады одобрили законопроект

Профильный комитет Верховной Рады (ВР) рекомендовал законопроект о приватизации государственных банков к принятию во втором чтении. Новые правила позволят продавать доли государства в банках, а не сразу все 100% акций, также будут введены новые требования к инвесторам. Цель – уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.

Видео дня

О решении Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 16 сентября сообщил его глава Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Комитет рекомендовал принять законопроект № 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков во втором чтении", – заявил нардеп.

Он также напомнил об основных положениях документа. В частности, законопроект предусматривает:

разрешение на продажу любой доли государства в банке , а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе;

, а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе; расширение круга потенциальных инвесторов, продажа которым банков можеть быть рассмотрена государством;

обновление правил определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

повышение требований к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продажам;

включение международных доноров в процедуру отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

по продаже и процедуре самой продажи; учет вероятности, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приведение требований к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;

предотвращение негативного влияние на процедуру продажи со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров;

или текущих миноритарных акционеров; усиление прозрачности проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему.

Ожидается, что Верховная Рада примет законопроект №11474 во втором чтении до конца сентября. После этого процесс приватизации государственных банков сможет активизироваться, что, среди прочего, позволит Украине двигаться вперед в выполнении своих обязательств перед международными финансовыми организациями.

Какие госбанки уже планируют продать бизнесу?

Власти уже планируют приватизацию двух из семи государственных банков – Укргазбанка и Сенс Банка. Так, несмотря на продолжение полномасштабной войны, текст обновленного меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ) предусматривает, что в Украине уже в этом месяце планируется назначение финансовых советников по продаже этих банков.

"Мы готовим к продаже два системных государственных банка – Сенс Банк и Укргазбанк. Мы планируем назначить международно признанного финансового советника до конца сентября 2024 с помощью прозрачной процедуры и консультации с международными финансовыми организациями", – говорится в меморандуме.

Как уточнял в комментарии для СМИ заместитель министра финансов Юрий Драганчук, в приобретении этих банков заинтересованы иностранные покупатели. "Есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года (2023-го. – Ред.), – начиная с осени", – рассказывал Драганчук.

При этом он отмечал, что указанные банки планируют продать до конца 2024 года. "Потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно эти банки готовятся внутри, и я достаточно положительно настроен, хочется в этом году продать эти два банка", – отмечал Драганчук.

В то же время, по его словам, Украина пока не готова продавать ПриватБанк, который приносит деньги госбюджету. Драганчук, впрочем, не исключил, что приватизация ПриватБанка возможна в будущем.

При этом, как заявил на пресс-конференции 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль, продавать точно не собираются еще и Ощадбанк и Укрэксимбанк. "Укрэксим" и "Ощад" мы пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор", – сказал премьер.

Государство хочет уходить из банковской системы: какие причины

В начале сентября-2024 в Украине снова увеличились число государственных банков – был полностью национализирован Мотор-Банк, ранее принадлежавший подсанкционному экс-президенту "Мотор-Сичи" Вячеславу Болуслаеву. Таким образом, госбанков в Украине стало семь:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

PIN банк;

Мотор-Банк.

В 2024 году, согласно Опендатабот, доля государственных банков составила 63% в общей сумме прибыли всех банков. При этом в топ-10 банков по доходности госбанки сформировали 86% совокупной прибыли, что равняется 80,13 млрд грн.

Несмотря на такие финансовые результаты, государство все же планирует активно избавляться от собственности в банковской системе. Дело в том, что еще после национализации Сенс Банка (бывш. Альфа-Банк Украина) в 2023 году доля подконтрольных государству банков на рынке выросла до 56%.

Это очень высокий показатель: согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%. Считается, что государство является менее эффективным собственником, чем частный бизнес. Кроме того, концентрация финучреждений в руках государства может привести к перекосам на банковском рынке.

На этом фоне в рекомендациях МВФ уже давно "всплывает" необходимость продажи госбанков в Украине. Ранее процесс приватизации планировали на 2024 год, но полномасштабное вторжение РФ изменило эти планы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!