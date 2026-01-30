В Украине готовят новые нормы и правила для бизнеса: что изменится для предпринимателей
В Украине перепишут правила для классификации украинских предприятий. Новые критерии определения микро-, малого и среднего бизнеса (МСП) должны открыть предпринимателям прямой путь к европейским грантам и инвестициям.
Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Кабмин уже принял соответствующий законопроект. Он должен исключить схемы по незаконному получению льгот и дешевых кредитов, предназначенных для реального малого бизнеса.
Новая классификация
Одно из ключевых изменений – суммирование показателей связанных компаний. Их будет три – количество работников, годовой доход и стоимость активов, а пороги будут полностью соответствовать стандартам Европейского Союза (ЕС):
- микропредприятие — до 9 работников включительно, до 2 млн евро дохода или активов;
- малое предприятие — до 49 работников, до 10 млн евро дохода или активов;
- среднее предприятие — до 249 работников, до 50 млн евро дохода или до 43 млн евро активов.
Это не позволит искусственно делить предприятия на десятки мелких фирм. К тому же, после завершения военного положения (с предусмотренным переходным периодом) компании, в которых государственная доля превышает 25%, потеряют статус МСП.
Что изменится
Реформа устранит бюрократические барьеры, из-за которых украинские компании ранее не могли участвовать в программах поддержки ЕС. Вместо этого они получат:
- автоматическое признание статуса МСП в Европе – им не нужно отдельно доказывать свой статус партнерам из ЕС;
- доступ к ресурсам (станут доступными гранты, льготные кредиты, гарантии и инновационные проекты Евросоюза);
- равныеусловия – крупным компаниям прекратят оказывать государственную поддержку, которую будут направлять исключительно на целевую аудиторию.
"В целом реформа формирует мощный среднесрочный эффект для экономики — усиливает инвестиционные возможности, инновационную активность, экспорт и конкурентоспособность украинских предприятий и является важным этапом евроинтеграции Украины", – объяснили в Минэкономики.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы активно начинают собственное дело в Европе, но в течение первого года работу многие бизнесы закрываются. Это связано с трудностями, которые касаются, в частности, коммуникации с европейским клиентом, бюрократии, и из-за непонимания местных бизнес-процессов.
