В Украине готовят новые налоговые правила: о чем говорится в проекте закона

В налоговом комитете Верховной Рады утвердили законопроект, предусматривающий устранение налоговых проверок для т.н. "белого бизнеса". Т.е. для компаний с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: документ рекомендуется принять в первом чтении.

"Целью законопроекта является введение особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства", – говорится в сообщении.

В свою очередь, нардеп от "Голоса" Яросалв Железняк отметил, что согласно законопроекту, налоговики не будут проверять предпринимателей, которые "отвечают простым и прозрачным критериям". В частности, по:

уплате налогов – выше среднего по отрасли;

уровню начисления заработной – платы выше среднего по отрасли.

Кроме того, отмечается, включенный в соответствующий список бизнес получит сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения до 5 календарных дней. А также:

продолжительность индивидуальных налоговых консультаций в 5 календарных дней;

закрепленного комплаенс-менеджера, "с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции".

Помимо этого, отмечается, налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок сможет получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в его деятельности. А также консультацию по устранению таких рисков.

В Украине переписали "налог на посылки"

В то же время, для украинского бизнеса увеличили необлагаемый налогом лимит на посылки за границу – соответствующий законопроект №9456 поддержали в Верховной Раде во 2-м чтении. Теперь лимит будет составлять 1 тыс. евро (более 42 тыс. грн по актуальному курсу НБУ).

До этого же обязанность для подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро (около 6,4 тыс. грн).

Гетманцев объяснил: новая норма будет действовать как для предприятий, так и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Распространяться же она будет:

как для обычных;

так и экспресс-отправлений.

Последний раз "налог на посылки" изменялся в 2022 году. Тогда был повышен лимит на все международные и экспресс-отправления со 100 евро до 150 евро. По сути был возвращен порог стоимости, который действовал до 2019 года.

То есть сейчас налог нужно платить, если посылка дороже 150 евро. Причем облагается только та сумма, которая превышает установленный лимит. То есть в случае стоимости отправления 200 евро, налог платится не со всей суммы, а с 50 евро (200 – 150 = 50).

После того, как поддержанный нардепами закон вступит в силу, налог нужно будет платить только с суммы, превышающей 1 тыс. евро.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине с 1 апреля 2024 увеличился размер минимальной зарплаты до 8000 гривен. Это отразится на размере пенсий, социальных выплат и налогов. В частности, увеличится размер минимального Единого страхового взноса (ЕСВ) до 1760 грн.

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