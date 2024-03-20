В Украине переписали налог на отправление посылок: кого касается

Для украинского бизнеса увеличили необлагаемый налогом лимит на посылки за границу – соответствующий законопроект №9456 поддержали в Верховной Раде во 2-м чтении. Теперь лимит будет составлять 1 тыс. евро (более 42 тыс. грн по актуальному курсу НБУ).

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил: до этого обязанность для подачи письменной таможенной декларации бизнесом существовала для товаров стоимостью более 150 евро (около 6,4 тыс. грн).

"Мы увеличили такой порог до 1000 евро. Это уменьшит расходы бизнеса и ускорит логистику", – говорится в сообщении.

Гетманцев объяснил: новая норма будет действовать как для предприятий, так и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Распространяться же она будет:

как для обычных;

так и экспресс-отправлений.

Rozetka изменила правила доставки заказов

Тем временем украинский онлайн-ритейлер Rozetka ввел плату за доставку в магазины заказов на сумму до 700 грн. Раньше эта услуга была бесплатной, а теперь за нее нужно платить 35 грн. Доставка покупок от 700 грн по-прежнему бесплатна.

"Услуга по организации доставки по адресу выдачи товара в размере 35 грн (применительно к товару в корзине) оплачивается только при заказе на сумму до 700 грн. В частности, 699 грн включительно", – сообщили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы массово жалуются на сроки доставки писем и посылок "Укрпочтой". К примеру, одно из писем между Киевом и находящимся от него в примерно 20 км селом Хотов на момент жалобы шло 2 недели.

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