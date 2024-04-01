В Украине с 1 апреля переписали часть налогов: сколько нужно платить

В Украине с 1 апреля 2024 увеличился размер минимальной зарплаты до 8000 гривен. Это отразится на размере пенсий, социальных выплат и налогов. В частности, увеличится размер минимального Единого страхового взноса (ЕСВ) до 1760 грн.

В 2024 году Законом о госбюджете предусмотрено повышение размера минимальной заработной платы с 1 апреля до 8000 грн. Поэтому увеличится минимальный Единый страховой взнос для ФЛП с 1562 до 1760 грн, даже если они не получают прибыли.

Сколько нужно платить налоги с "минималки" с 1 апреля

Ставка – 8000 грн

– 8000 грн НДФЛ – 8000 х 18% = 1440 грн

– 8000 х 18% = 1440 грн ВЗ – 8000 х 1,5% = 120 грн

– 8000 х 1,5% = 120 грн ЕСВ –8000 х 22% = 1760 грн

–8000 х 22% = 1760 грн Содержание – 1560 грн (НДФЛ + ВЗ)

То есть на одного работника: ставка 8000 грн (из них НДФЛ (1440 грн) + военный сбор (120 грн)) + ЕСВ 1760 грн = 9760 грн. К выплате "на руки" работнику: 6440 грн/месяц.

На что еще повлияет повышение минимальной заработной платы

Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому с 1 апреля 2024 она составит 120 000 грн. Поэтому максимальная сумма ЕСВ будет составлять:

26 400 грн (8000 х 15 х 22%).

Кроме того, вырастет штраф за работу без официального оформления (10 минимальных зарплат) — с 71 000 он поднимется до 80 000 грн. Часть малого бизнеса традиционно выступает против повышения минимальной заработной платы, но даже подобные предприниматели никогда не протестовали против индексации заработной платы в пределах инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2024 году владельцы относительно крупных квартир и домов обязаны уплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024 году составляет 100,5 грн.

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