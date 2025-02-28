В Украине госслужащий отобрал у собственника землю на 70 млн грн: ему грозит 8 лет тюрмы

В Украине будут судить регистратора, который незаконно перерегистровал права собственности на земельные участки на более 70 млн грн. Среди прочего, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры, передает zagorodna. Отмечается:

Регистратор работал в одном из сельских советов Кропивницкого территориального общества.

Земля была отобрана у Белоцерковского национального аграрного университета.

"Он осуществил несанкционированное изменение информации ... и незаконную регистрацию права собственности на 6 земельных участков общей площадью 1 033 га, которые расположены на территории Приютовского поселкового совета Александрийского района. В результате таких действий земельные участки сельскохозяйственного назначения общей стоимостью 71 млн грн выбыли из собственности Белоцерковского национального аграрного университета", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: впоследствии действия регистратора были отменены. Однако произошло это только "при вмешательстве прокурора".

Ранее же в Ривненской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета за вымогательство более 1 млн грн. Чиновники планировали получить взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га.

Как рассказали в Государственном бюро расследований, за это фигуранты помогли предпринимателю утвердить в городском совете и его органах детальные планы территорий. А кроме того:

изменение целевого назначения других земельных участков бизнесмена;

присвоение адресов объектам строительства и недвижимости на его землях.

"Частный нотариус подготовил документы по отчуждению земельного участка в пользу подконтрольного мэру лица. После этого стражи порядка задержали всех участников преступления", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила о продаже двух своих объектов недвижимости судебными исполнителями. В частности, садового дома и земельного участка в селе Кожуховка Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!