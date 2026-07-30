В Украине еще раз попытаются принять "налог на AliExpress": новый законопроект уже в Раде

Кабинет министров вновь одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о налогообложении зарубежных посылок. В случае его принятия льгота по безналоговому ввозу посылок стоимостью до 150 евро будет отменена.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Повторное внесение законопроекта потребовалось в связи с отставкой правительства Юлии Свириденко, которое приняло предыдущий вариант документа.

"Мы должны создать равные условия для всех участников рынка. Это вопрос поддержки украинских производителей и честной конкуренции. Ожидаем, что это решение обеспечит более 10 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет ежегодно. Это ресурс для финансирования обороны, устойчивости государства и развития украинской экономики", – заявил Корецкий.

Он подчеркнул, что отмена льготы необходима для защиты отечественных производителей и привлечения дополнительных средств в государственный бюджет в условиях войны.

Что изменится для покупателей и маркетплейсов

Согласно действующему законодательству, товары из-за рубежа стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми и экспресс-отправлениями, освобождаются от уплаты 20% НДС – законопроект предлагает отменить эту норму .

. Частные бесплатные подарки стоимостью до 45 евро и в дальнейшем не будут облагаться налогом.

и в дальнейшем не будут облагаться налогом. В случае принятия новые правила вступят в силу не ранее 2027 года, чтобы у операторов доставки, маркетплейсов и бизнеса было время на адаптацию.

Впрочем, как уверяет заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), с начала следующего года закон точно не вступит в силу. Он пояснил, что:

в законопроекте в качестве даты, к которой правительство должно все подготовить, указано не "01.01.2027", а "не ранее 01.01.2027";

за оставшееся время внедрить такие изменения до 1 января невозможно;

Как будет работать новая система налогообложения

Ответственность на маркетплейсах

Как пояснили в Государственной таможенной службе, обязанность начислять и уплачивать НДС будет возлагаться на сами торговые площадки (электронные интерфейсы) или их посредников, а не на украинского покупателя;

Декларирование

Декларирование товаров в почтовых и экспресс-отправлениях в случае их дистанционной продажи будет осуществляться оператором почтовой связи или экспресс-перевозчиком на основании специальных реестров. Установлены особенности применения валютных курсов для расчета налога;

Учет и гарантии

Вводятся требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине (для маркетплейсов-нерезидентов) и специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи;

Переходный период без штрафов

Для адаптации почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период. В течение первого года за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, административная ответственность не будет применяться — при условии полной уплаты самого налога.

Когда могут принять

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") предположил, что "налог на AliExpress", как уже прозвали это предложение, будет проголосован народными депутатами осенью. Он напомнил, что это один из структурных ориентиров для предоставления Украине макрофинансовой поддержки со стороны Европейского Союза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ).

В подписанных меморандумах Украина обязалась принять эту норму до мая 2026 года, но из-за общественного сопротивления документ набрал в зале лишь 217 голосов из необходимых 226. Поэтому в МВФ пошли навстречу и разрешили отложить реформу до октября.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после окончания войны готовятся провести серьезную реформу упрощенной системы налогообложения. Планируется, что после этого индивидуальные предприниматели перейдут на так называемую польскую модель. Она предусматривает повышение лимитов дохода для малого бизнеса, но в то же время — новые дифференцированные ставки налогов в зависимости от вида деятельности и объемов дохода.

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