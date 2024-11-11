В Украине дорожает один из ключевых продуктов: цены начнут падать еще не скоро

Цены на яйца в Украине осенью 2024 года поднялись до 63-75 грн за десяток из-за подорожания комбикормов и сезонного снижения предложения. Эксперты прогнозируют, что цены могут оставаться высокими до весны 2025 года.

Видео дня

Об этом рассказал эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире "Украинского радио". Основной причиной удорожания яиц является увеличение себестоимости их производства.

В этом году ситуация осложнилась из-за неурожая зерновых, вызванного аномальной жарой и засухой. В Украине собрали на 30% меньше овощей и на 10 миллионов тонн меньше зерна по сравнению с прошлым годом. Особенно снизился объем производства кукурузы, являющейся основной составляющей комбикорма для птицы.

Высокие цены на зерновые автоматически повышают стоимость комбикормов, что отражается на цене продукции животноводства, в частности, яиц. Производители вынуждены повышать цены во избежание убытков.

Еще одной причиной роста цен есть сезонное сокращение предложения яиц. С наступлением холодов домашние куры начинают уноситься меньше, что снижает общий объем поставки продукции на рынок. По словам Пендзина, осенью предложение яиц из частных домохозяйств уменьшается на 3-5%, что также влечет за собой дефицит и рост цен.

Крупные птицефабрики, имеющие контролируемые условия производства, не испытывают столь значительного сезонного уменьшения объемов, однако доля частных хозяйств в общем производстве остается значительной. Это означает, что на рынке осенью доминирует продукция от крупных производителей, цены на которую часто выше.

Рост цен на яйца в октябре 2024 года был особенно заметен – стоимость продукта повысилась на 60%. Средняя стоимость десятка фасованных яиц категории С0 установилась на уровне 70-75 гривен. По данным маркетингового отдела оптового рынка "Шувар", ожидать удешевления до весны не стоит. Прогнозируется, что цены могут продолжать расти в зимний период из-за повышения себестоимости производства и понижения предложения.

Существенным фактором, повлиявшим на цены, стал резкий рост стоимости кормов для птицы. Как отметил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, цены на фуражную пшеницу выросли на 70%, а на кукурузу – на 80%. Шрот подсолнечный подорожал на 60%. Такое повышение стоимости кормов явилось следствием неурожая зерновых, что обусловило дефицит на внутреннем рынке и повышение расходов производителей яиц.

Промышленное производство яиц остается относительно стабильным благодаря контролируемым условиям содержания птицы. Птицефабрики могут поддерживать температурный режим и стабильный объем производства, что позволяет им меньше зависеть от сезонных колебаний. В частных хозяйствах ситуация совсем другая – производство яиц здесь значительно сокращается осенью и зимой из-за уменьшения яйценоскости кур.

По словам Карпенко, доля частных хозяйств в общем производстве яиц превышает 50%. Это означает , что осенью спрос на яйца из частных хозяйств снижается, а потребители все больше обращаются к промышленной продукции. полностью компенсировать сезонное понижение предложения.

По оценкам экспертов, цены на яйца до весны 2025 года могут оставаться высокими. дефицита продукции цены могут достигнуть новых максимумов.

Компании, занимающиеся реализацией яиц, также прогнозируют рост цен, ссылаясь на повышение стоимости энергоносителей и других производственных затрат. Это может привести к тому, что средняя цена десятка яиц в начале 2025 превысит 75 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ноябре цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15% из-за увеличения расходов на сырье и энергоресурсы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!