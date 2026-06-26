В Украине дом возле речки продают за $1,5 тысячи: как выглядит и где находится

В селе Долгаловка Полтавской области за 1,5 тыс. долларов (около 67 тыс. грн) продается дом недалеко от реки площадью 50 "квадратов". Дом требует ремонта, но вместе с ним также продается 33 сотки земли.

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Об этом говорится в объявлении, размещенном на OLX. Отмечается, что в доме 4 комнаты. Отапливать дровами не обязательно – проведено электричество и газ, уже установлено газовое отопление. Воду же нужно брать из колодца.

Дом позиционируется как дачный, а приватизированный участок имеет сельскохозяйственное назначение. При этом на участке нет хозяйственных построек.

Несмотря на то, что автор объявления указывает на косметический ремонт в здании, состояние комнат внутри запущенное. Покупателю придется не только привести дачу в порядок, но и выбросить старую разобранную мебель.

Дом расположен в 10 км от города Миргород, недалеко от реки Хорол и соснового бора. В пределах 500 метров от участка находятся автовокзал, аптека, больница и поликлиника, детский сад и школа, почта.

Также указано наличие магазина, киоска, супермаркета и даже ТРЦ. Согласно информации в объявлении, через село Долгалевка регулярно курсирует автобус по маршруту Хомутец – Миргород.

В целом в Украине в отдаленных от городов селах дома можно купить по цене до 100 тыс. грн. Правда, речь идет о старых зданиях и недвижимости, требующей значительного ремонта.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине резко возросла конкуренция за жилье. В некоторых областях на одну квартиру претендуют десятки людей.

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