В Украине дом у границы с Польшей продают за $6 тысяч: как выглядит

В селе Боршевичи Львовской области здание площадью 66 квадратов продается всего за шесть тысяч долларов. Недвижимость находится рядом с польской границей (всего 6 км).

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В доме есть электричество, газ, две комнаты. Недалеко находятся река и магазин.

"Продам дом. Есть газ, свет. Отапливается дровами (есть готовые к использованию) или два конвектора и газовая плита. Общая площадь дома плюс огород примерно 0,25 га", – говорится в объявлении.

В этом же селе примерно за 7,5 тыс. долларов продается дом площадью 72 квадрата. Вместе с домом продается 87 соток земли. Также здание находится в жилом состоянии.

"Первый этаж, высота 2,79 м, без мебели, без ремонта. Веранда 9,8 квадрата, коридор 6,1 квадрата, кладовая 3,2 квадрата, кухня 12,7 квадрата (газовая плита, газовый конвектор, печь кухонная на дровах) ). Одна на кухне, одна в комнате", – говорится в объявлении.

В доме есть два простора комнаты площадью 17,2 и 13,5 квадрата. "Водяной помпа вместо колодца (не работает). Туалет на дворе. Овин 22,5, конюшня 22,2. Большой двор с яблонями, вишнями. Земельный участок для ведения хозяйства 0,87 га", - говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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