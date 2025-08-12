В Украине дефицит билетов на поезда, на 1 место – до 8 пассажиров: названы самые популярные направления

В Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, в связи с чем билеты раскупаются сразу после открытия продаж.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что причинами же єтого являются:

Интенсивный августовский период пассажирских перевозок.

Сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения.

"Наш подвижной состав устаревает. Он разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт", – говорится в сообщении.

Исправить же ситуацию ,отмечается, возможно. Для этого, рассказали в "Укрзалізниці" нужно стабильное финансирование – "в том числе государственного и местных бюджетов".

Впрочем, утверждается, сама компания также работает над увеличением количества мест в поездах. В частности, путем "оптимизации использования имеющегося подвижного состава удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном". В частности, отмечается, за период с 4 по 10 августа:

"Укрзалізниця" в целом перевезла 637 873 пассажиров, тогда как годом ранее за это же время – 614 790 пассажиров.

В одном вагоне в 2025 году в среднем ехало 468 пассажиров, тогда как в 2024-м – 411.

На какие поезда украинцы чаще всего ищут билеты

Самым же популярным направлением в период с 4 по 10 августа, по данным перевозчика, стал Киев – Львов. На 20 912 мест было зафиксировано 160 048 запросов. В топ-5 также вошли:

Киев – Одесса.

На 19 020 билетов 100 959 запросов.

Киев – Харьков.

На 18 528 билетов 70 400 запросов.

Киев – Перемышль.

На 22 814 билетов 67 147 запросов.

Киев – Днепр.

На 11 682 билетов 57 700 запросов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов из Киева в крупные региональные центры – Кривой Рог, Чернигов и Винницу. Впрочем, поезда будут временными – рейсы будут осуществляться в отдельные дни августа и сентября.

