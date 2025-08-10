"Укрзалізниця" запустила "специальные" поезда по важным маршрутам: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов из Киева в крупные региональные центры – Кривой Рог, Чернигов и Винницу. Впрочем, поезда будут временными – рейсы будут осуществляться в отдельные дни августа и сентября. Билеты же на них уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 15 августа поезда №739/740 Киев – Кривой Рог из Киева их продают по 361,16 и 885,38 грн.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что купить билеты можно в:

Приложении перевозчика.

На сайте.

В кассах вокзалов.

"Больше рейсов – больше возможностей для путешествий. Назначаем поезда: №739/740 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев, № 702/701 Киев – Чернигов, № 775/776 Киев – Винница – Киев", – говорится в сообщении.

В какие дни будут ходить поезда

№739/740 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев.

Рейсы запланированы на 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа. А также 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября.

№ 702/701 Киев – Чернигов – Киев.

Рейсы запланированы на 23, 24, 25 августа.

№775/776 Киев – Винница – Киев.

Поезд будет курсировать 23 августа.

Сколько стоят билеты на новые поезда

На рейс 15 августа поезда №739/740 Киев – Кривой Рог из Киева билеты продают в вагоны 1 класса. Стоят они 361,16 и 885,38 грн.

На рейс 15 августа поезда №753/754 Кривой Рог – Киев из Кривого Рога билеты продают также в вагоны 1 класса. Цена – 361,16 и 885,38 грн.

На рейс 23 августа поезда № 702/701 Киев – Чернигов – Киев из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 533,04 грн.

2 класс – 263,71 грн.

На рейс 23 августа поезда №775/776 Киев – Винница – Киев из Киева билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 449,21 грн.

2 класс – 224,76 грн.

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, в Украине могут подорожать билеты на поезда. Однако не на все – лишь те, которые покупаются в последний момент, либо последние на конкретных поезд.

