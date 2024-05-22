В Украине быстро дорожает базовый овощ: за неделю цены подскочили на 27%

В Украине начали заметно расти цены на картошку прошлогоднего урожая. Производители уже отгружают "старый" картофель по 15-22 грн за килограмм, что на 27% дороже, чем еще неделю назад. В супермаркетах овощ стоит в среднем 32,35 грн за килограмм, и рост цен может продолжиться.

Как объясняют аналитики EastFruit, картошка дорожает из-за сезонных факторов. Так, запасы прошлогоднего урожая сокращаются, молодой картофель только начинает поступать в продажу, а спрос на овощ остается высоким.

Впрочем, также фиксируются проблемы с качеством продукции. "Оптовые компании нередко жалуются на недостаток качественного картофеля у производителей, что не позволяет им сформировать достаточное количество партий для закупки", – отмечают эксперты.

В целом прошлогодний картофель в Украине стоит в среднем в 3,4 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом многие операторы рынка уверены в дальнейшем удорожании овоща, поскольку процент некондиционного картофеля в этом году достаточно высок, а запасы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.

Цены на картошку: сколько стоит в супермаркетах

В крупных сетях супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, прошлогодний картофель 22 мая продают в среднем по 32,35 грн/кг. Речь идет о стандартных белом и розовом сортах.

В целом диапазон цен составляет 29,89-36,3 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 29,89 грн/кг;

"Сильпо" – 33,8 грн/кг;

"Метро" – 36,30 грн/кг за розовую (белого картофеля сейчас нет в продаже);

"Новус" – 29,89 грн/кг;

"Варус" – 31,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине подешевели основные продукты питания. С апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

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