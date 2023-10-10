В Украине бастуют курьеры-доставщики еды: можно ли сделать заказ

В Украине бастуют курьеры известной службы доставки еды Bolt Food. Причина – недовольство условиями труда, в частности, зарплатой. Впрочем, по словам самих курьеров, полноценным страйк назвать нельзя – часть сотрудников компании продолжает выполнять доставки, а потому парализовать ее работу не удалось.

Впрочем, настроены курьеры, судя по всему, серьезно. Согласно распространенному ими соцсетях заявлению, в случае невыполнения требований они намерены:

отслеживать все рекламные объявления работы курьером в сервисе "и устраивать контрагитацию под ними";

сделать страйки регулярными.

Чего хотят курьеры

В своем заявлении курьеры заявляют, что в условиях роста цен на все товары и услуги в Украине, их зарплаты "не выросли ни на копейку". Более того, подчеркивается, "последней каплей стала отмена оплаты пути в ресторан в городе Днепр".

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В связи с этим курьеры требуют от руководства сервиса выполнить ряд требований. В частности:

повысить размер минимальной оплаты заказа;

вернуть оплату за подачу в Днепре, а также внедрить эту систему во всех городах Украины;

поднять оплату ставки и тарификации километража без уменьшение бонусного коэффициента;

начислять почасовые гарантированные выплаты при отсутствии заказов у курьера более 1 часа онлайн;

возобновить недельные бонусы;

тарифицировать ожидания курьера в заведении, если оно опаздывает с выдачей заказа более чем на 5 мин.;

"прекратить блокировку аккаунтов курьеров, если факт нарушения точно не подтвержден";

провести "амнистию для всех несправедливо заблокированных курьеров".

Ответ администрации не устроил

Первые страйки недовольных курьеров начались в начале октября в Днепре. Причиной, по словам самих участников, стала отмена оплаты курьеру дороги в ресторан.

Администрация сервиса же на требования курьеров ответила. Однако те сочли ее смешной.

"Ответ с их стороны был максимально смешным. Они оправдывали свои действия тем, что подорожал бензин. Но это подорожание их напрямую не касается, оно касается нас, потому что мы из своего кармана покупаем горючее", – рассказал один из бастующих курьеров.

Парализовать работу сервиса не удалось

Впрочем, он же признал: парализовать работу сервиса не удалось. Причина – нашлись курьеры, которые не поддержали страйк и вышли на работу.

"Большинство из нас не выходит на смену, но некоторые курьеры возят заказы не в том объеме, как это было до 2 октября. Но есть дни, в которые мы по максимуму отключаемся от платформы и не возим заказ", – сказал курьер.

Не удалось остановить работу сервиса и 10 октября – на которое был запланирован масштабный страйк не только в Днепре, но и в других городах. В частности, в Киеве в полдень заказ через платформу сделать можно было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, крупнейший европейский ритейлер H&M Group возвращается в Украину. Ожидается, что в конце ноября – начале декабря 2023 года компания откроет 6 магазинов: 5 в Киеве и 1 во Львове.

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