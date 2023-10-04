Крупнейший европейский бренд одежды возвращается в Украину: где будут открыты магазины

Крупнейший европейский ритейлер H&M Group возвращается в Украину. Ожидается, что в конце ноября – начале декабря 2023 года компания откроет 6 магазинов: 5 в Киеве и 1 во Львове.

Во Львове магазин будет работать в ТРЦ Victoria Gardens, сообщает NV. В Киеве – в ТРЦ:

Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall.

Кроме того, возобновить работу планируют также магазинов в Одессе и Харькове. Однако хотя бы приблизительная дата этого пока не называется.

В то же время, отмечается, открытие магазинов могло произойти раньше – этого хотели в самом H&M. Помешал же этому дефицит персонала. Так, за 1,5 года:

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часть сотрудников уволилась;

кто-то пошел защищать Украину;

кто-то уехал из страны.

О том же, что в H&M готовятся вернуться на украинский рынок, стало известно в конце августа. В соответствующем заявлении компания отметила, что:

подготовка к открытию большинства магазинов в регионах, "где это возможно", ведется;

приоритетом для нее остается безопасность сотрудников и клиентов.

"H&M Group находится в контакте с местными заинтересованными сторонами, чтобы узнать, как лучше всего поддержать страну и местные сообщества в их стремлении к восстановлению. В дополнение к предыдущим пожертвованиям в поддержку народа Украины, группа будет сотрудничать с местными организациями и участвовать в программах помощи и восстановления", – также анонсировали в компании.

Напомним: H&M открыла первый магазин в Украине еще в 2018 году. Работа всех магазинов была приостановлена с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. До этого сеть H&M насчитывала восемь торговых точек: пять в Киеве, а также по одному в Одессе, Харькове и Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Google разрешил украинскому бизнесу регистрировать свой бизнес на онлайн-картах, а клиентам – публиковать отзывы и жалобы о работе предпринимателей. Эти возможности были отключены с весны 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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