В Украине арендовать жилье стало сложнее: кому отказывают и за что просят доплатить

В Украине сейчас поиск жилья значительно усложняется для арендаторов с маленькими детьми и домашними животными из-за предубеждений владельцев и дополнительных условий. При этом большинство таких арендаторов ответственно относятся к имуществу, а реальные проблемы с повреждениями случаются редко.

Об этом OBOZ.UA сообщили стало известно из исследования OLX Недвижимость. Аналитика показывает, что даже при наличии достаточного дохода арендаторы с детьми или котами и собаками сталкиваются с дополнительными барьерами, связанными с предубеждением и опасениями владельцев.

Сегодня большинство сдаваемых квартир расположены в старом жилом фонде – это более 45% предложений. Около четверти аренды приходится на новостройки, еще 9% на частные дома и коттеджи. Самые активные регионы – Киевская, Днепропетровская и Одесская области. Для арендодателей важнейшими критериями остаются финансовая состоятельность нанимателя (59,7%), отсутствие животных (59,1%) и отсутствие маленьких детей (42,6%).

Проблема с животными заключается в том, что только 53,4% владельцев готовы сдать квартиру тем, кто их имеет. Даже среди тех, кто уже имел опыт сдачи жилья зоовладельцам (77% опрошенных), положительным его считает чуть больше половины. Самые распространенные причины отказов – поврежденное имущество (80%) и неприятный запах в квартире (64%). Изменить мнение владельцев может подписания договора с пунктом о дополнительной компенсации (54%), повышенный задаток или увеличение месячной арендной платы (34%).

Семьям с детьми найти жилье легче, чем тем, у кого есть животные, однако и здесь не обходится без дополнительных требований. Более 71% арендодателей готовы работать с такими арендаторами, и большинство (72%) имеют положительный опыт. Основная причина негативных случаев — повреждения имущества (85%), а жалобы соседей фиксируются реже (21,4%). Часто арендодатели выдвигают условие увеличенного задатка или прописывают в договоре обязательства компенсировать убытки.

Со стороны арендаторов ситуация выглядит следующим образом. Более половины тех, кто искал жилье в течение последних двух лет, отмечают, что с животными найти квартиру очень сложно. Самые распространенные проблемы – отказа от арендодателей (78,3%), высокая арендная плата (56,3%) и строгий контроль состояния жилья (30,8%). При этом только 14% признают, что их животные действительно что-то повредили.

Для родителей ситуация мягче, но не без трудностей. Четверть респондентов говорят, что найти квартиру с ребенком очень сложно, 31% – скорее сложно, и только 11% утверждают, что это совсем не проблема. Самые распространенные барьеры – отказ из-за наличия детей (56%), повышение арендной платы (44,6%) и чрезмерная бдительность арендодателей (35,8%). Только 14,4% признают, что дети что-то повредили, и обычно этот вопрос решался ремонтом или компенсацией.

Дополнительно на решение арендодателей влияют другие факторы – стабильная работа арендатора (41,3%), семейное положение (36%) и статус внутренне перемещенного лица (23,8%). Хотя менее 10% признают, что для них важны политические взгляды или позиция относительно войны, арендаторы часто сообщают о случаях предвзятого отношения к военным и переселенцам из Донбасса.

Эксперты советуют арендодателям и арендаторам заключать четкие письменные договоры, фиксировать состояние жилья при передаче и избегать дискриминационных условий. Это поможет создать прозрачные и комфортные условия для обеих сторон, уменьшит риски и сделает процесс аренды более цивилизованным.

