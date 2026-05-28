В товарах из Temu нашли ядовитые химикаты и опасные детали: ЕС жестко оштрафовал платформу

Европейский Союз (ЕС) оштрафовал китайский маркетплейс Temu на 200 млн евро из-за продажи опасных товаров для детей и несертифицированных зарядных устройств. Во время проверок регуляторы обнаружили игрушки с повышенным содержанием химических веществ, а также товары, которые представляли риск удушения.

Об этом официально сообщила Европейская комиссия после завершения расследования по соблюдению платформой требований закона Digital Services Act (DSA). Оно началось еще в 2024 году.

В рамках проверки европейские регуляторы проводили "тайные закупки" товаров на платформе. По результатам тестов значительная часть вещей не соответствовала стандартам безопасности. В частности:

в игрушках обнаружили опасный уровень химических веществ ,;

,; некоторые модели имели мелкие съемные элементы, из-за которых дети могли подавиться;

"очень высокий процент" зарядных устройств не прошли базовые тесты безопасности;

не прошли базовые тесты безопасности; алгоритмы рекомендаций Temu способствовали распространению незаконных или опасных товаров среди пользователей.

Еврокомиссар по вопросам технологий Генна Вирккунен заявила, что платформа недооценила риски, связанные со своей деятельностью. Согласно правилам DSA, крупные онлайн-платформы обязаны тщательно оценивать системные риски, связанные с их услугами, и принимать "соответствующие меры для снижения последствий".

Temu дали время до 28 августа 2026 года на уплату "космического штрафа" (штраф в рамках DSA может достигать 6% глобального годового оборота компании). Кроме того, платформа должна убирать опасный контент и товары. Если этого не сделать, компании могут грозить дополнительные штрафы.

В Temu уже заявили, что не согласны с решением ЕС и считают штраф непропорциональным, пишет Bloomberg. В компании утверждают, что выводы регулятора базируются якобы не учитывают изменений, которые сервис уже внедрил после 2024 года.

Temu стала лишь второй компанией, которую оштрафовали по этому закону. Ранее санкции применили к X, принадлежащей Илону Маску.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Еврокомиссия уже обвиняла другую китайскую онлайн-площадку AliExpress в недостаточных усилиях для предотвращения распространения контрафактных или опасных товаров. Кроме того, было начато расследование в отношении торговой платформы Shein из-за проблем защиты прав потребителей.

