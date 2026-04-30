В Time выбрали 100 самых влиятельных компаний мира: кто попал в рейтинг

Всемирно известный журнал Time опубликовал ежегодный список компаний, которые формируют глобальную экономику, технологии и общество. В него попали в частности Google, Nvidia, Anthropic, Telegram, OpenAI, что свидетельствует о главном тренде года: искусственный интеллект и борьба за вычислительные мощности.

Видео дня

Полный список участников самых влиятельных компаний опубликован на сайте Time. Компании разбили по категориям: "Титаны", "Лидеры", "Мятежники", "Инноваторы" и "Пионеры".

"Титаны": кто правит мировыми рынками

В категорию крупнейших игроков вошли компании, которые определяют не только экономическую, но и технологическую повестку дня планеты: Google, Nvidia, Meta, Netflix, SpaceX и Toyota. От алгоритмов искусственного интеллекта до космических программ — именно эти корпорации задают стандарты для всех остальных.

"Лидеры": трансформаторы отраслей

Здесь собраны компании, которые быстро меняют правила игры в своих секторах. Среди них — разработчик роботов Boston Dynamics, ИИ-стартап Anthropic (разработчик Claude) и энергетический гигант Chevron.

"Мятежники": новые правила цифрового мира

В эту категорию попали платформы, которые переосмысливают коммуникацию и контент: Telegram, TikTok и Adobe. Объединяет их одно – способность разрушать устоявшиеся модели и навязывать собственные.

"Инноваторы" и "Пионеры": от микрочипов до ИИ

Среди инноваторов в сфере инфраструктуры и производства – Huawei и Qualcomm, которые играют ключевую роль в развитии телекоммуникаций и микроэлектроники.

В категории "Пионеры", задающие новые направления развития, оказались OpenAI (владелец ChatGPT), Discord и Fujifilm — от генеративного ИИ до новых форматов цифрового взаимодействия.

В целом рейтинг фиксирует, что в 2026 году наибольшее влияние сосредоточено в технологическом секторе. Однако рядом с ним все увереннее чувствуют себя энергетические, промышленные и платформенные компании – и именно они вместе формируют новую архитектуру глобальной экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский бизнес стал активнее мигрировать в пределах страны – в прошлом году "прописку" сменили почти 13 тыс. компаний. Больше всего компаний переехало из Киева, а также. Днепропетровской, Одесской, Киевской и Харьковской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!