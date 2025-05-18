В супермаркетах у украинцев отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Украинцы могут столкнуться с тем, что в супермаркетах и магазинах у них могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом, что нечем давать сдачу. Однако подобное поведение работников заведения является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству торговой точки.

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Дело в том, объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", что кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. А также следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги, причем делать это самостоятельно.

При этом отмечается: требование определенной суммы является перекладыванием сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя. Так же следует расценивать понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

"Проблема "у меня нет сдачи" не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.

Охранники в супермаркетах нарушают права покупателей

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться покупатели, – нарушение прав охранниками. Дело в том, что они:

Чаще всего работают по найму через сторонние компании и не являются представителями самих заведений.

Не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный товар.

Если охранники все же настаивают на этом, отмечается, то нарушают закон. А потому покупатели могут обращаться в полицию.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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