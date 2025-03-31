Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: когда следует вызывать полицию

Охранники в супермаркетах и магазинах чаще всего работают по найму через сторонние компании и не являются представителями самих заведений. Поэтому они не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный товар. Если охранники все женастаивают на этом, то нарушают закон, и в такой ситуации можно обратиться в полицию.

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Как объясняют эксперты "Защиты прав потребителей", по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина. Более того:

товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине;

соответственно, наличие такового является ответственностью заведения, а не покупателя.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения

При этом подчеркивается: если же охранник настойчиво заставляет покупателя платить за испорченный товар, стоит активно доказывать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, признают эксперты, это может не возыметь нужного действия. В таком случае лучше всего вызывать полицию.

У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов

В то же время кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь кассиры обязаны:

принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги, причем делать это самостоятельно.

При этом подчеркивается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать покупателей – используя весы, которые не прошли поверку. Это нарушение прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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