Украинцев обманывают в супермаркетах: как обезопаситься от лишних трат при покупке товаров на вес

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

Видео дня

Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки. А если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

В то же время, отметили они, если исправность измерительного прибора не подтверждена, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Ведь в таком случае нарушаются права потребителя.

Супермаркеты могут "обманывать" украинцев с помощью ценников

В то же время, магазины и супермаркеты должны указывать на ценниках точную, понятную, лаконичную информацию и не вводить в заблуждение покупателя. Например, из ценников должно быть понятно, какому весу соответствует указанная стоимость товара. Нарушение же этих правил может стать причиной привлечения к ответственности.

Вместе с тем, пояснили в Госпродпотребслужбе, оформление средств информирования о ценах – собственно, ценников – "осуществляется до поступления товара в торговый зал". А проверить их наличие и правильность оформления работники магазина должны до начала его работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, охранники в супермаркетах и магазинах не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Ведь зачастую они работают в этих заведениях по найму от других компаний – и, соответственно, не представляют те.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!