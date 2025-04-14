В супермаркетах обманывают украинцев: как не потратить больше, чем нужно, при покупке товаров на вес

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. Кроме того, они вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: также у продавца можно потребовать документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, средства измерительной техники имеют поверочное клеймо. Если Вам не подтвердили исправность измерительного прибора, то Вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Так как Ваши права потребителя нарушены", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если товар продается на рынке, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов

Кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь кассиры обязаны:

принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги, причем делать это самостоятельно.

Подчеркивается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, охранники в супермаркетах и магазинах чаще всего работают по найму через сторонние компании и не являются представителями самих заведений. Поэтому они не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный товар. Если охранники все же настаивают на этом, то нарушают закон, и в такой ситуации можно обратиться в полицию.

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