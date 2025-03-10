У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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Как объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", в такой ситуации покупателям следует пожаловаться администрации супермаркета. Ведь кассиры обязаны:

принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов;

следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги, причем делать это самостоятельно.

При этом отмечается: настойчивое требование определенной суммы является перекладыванием обязанностей на покупателя. Как и понуждение к размену банкноты крупного номинала в другом месте.

"Проблема "у меня нет сдачи" не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – рассказали эксперты.

Супермаркеты могут "обманывать" украинцев с помощью ценников

В то же время магазины и супермаркеты должны указывать на ценниках точную, понятную, лаконичную информацию и не вводить в заблуждение покупателя. Например, из ценников должно быть понятно, какому весу соответствует указанная стоимость товара. Нарушение же этих правил может стать причиной привлечения к ответственности.

Вместе с тем, пояснили в Госпродпотребслужбе, оформление средств информирования о ценах – собственно ценников – "осуществляется до поступления товара в торговый зал". А проверить их наличие и правильность оформления работники магазина должны до начала его работы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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