В супермаркетах нарушают права украинцев: что запрещено делать охранникам

Зачастую охранники в супермаркетах и магазинах работают в них по найму от других компаний, а потому не представляют эти заведения. Соответственно, они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если они все же делают это, то грубо нарушают законодательство, что является причиной для вызова полиции.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина;

товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такового является ответственностью заведения, а не покупателя.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Кассиры отказываются принимать у украинцев определенные гривни и копейки

В то же время, под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

Дело в том, объясняют эксперты, что кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Также в их обязанности входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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