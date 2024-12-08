Супермаркеты могут "обманывать" украинцев с помощью ценников: что должно быть указано

Информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили: оформление средств информирования о ценах – собственно ценников – "производится до поступления товара в торговый зал".

Кроме того, подчеркивается, до начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие ценников. А также правильность их оформления.

"Стоимость пищевого продукта – важный фактор, учитываемый потребителями при его выборе. Поэтому информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, на ценниках и указателях цен для продовольственных товаров должны быть отмечены несколько позиций. В частности:

Для весовых товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за 100 граммов.

Для товаров или напитков, продаваемых на разлив.

Название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса.

Для штучных товаров и напитков в бутылках.

Название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку.

Для расфасованных товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

"Очень важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда потребитель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм. Оформление средств информирования о ценах производится до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления (ценников)", – рассказали в службе.

Куда обращаться при нарушении прав покупателя

В то же время, отмечается, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены, а торговое предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством, следует обращайться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы. Их адреса расположены по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд. В то же время, покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!