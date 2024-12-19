В сотни раз выгоднее золота: сколько можно было заработать на биткоине за 10 лет назад

Инвестиции в биткоин, сделанные в 2014 году, за прошедшее время выросли почти в 270 раз. Это делает первую криптовалюту самым прибыльным финансовым инструментом в современном мире.

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Как сообщили аналитики компании CoinGecko, только с начала года стоимость 1 BTC выросла на 129%, а за 10 лет рост составляет феноменальные 26 931%. Это позволило биткоину обогнать все традиционные финансовые инструменты:

золото – 125,8% (за 10 лет);

нефть – 4,3%;

S&P500 – 193,3%;

5-летние облигации США – 157,1%;

10-летние облигации США – 86,8%.

Так, в 2014 году стоимость биткоина составляла около 310 долларов, а на сегодняшний день его цена превышает $100 000 за 1 BTC. Следует отметить, что по показателю окупаемости инвестиции в биткоин обгоняют остальные фининструменты на всех временных промежутках, кроме 5-летних и 10-летних облигаций США на шкале за три года.

Таким образом, вложив $1000 в биткоин за последние 10 лет, инвесторы могли заработать значительные средства. Купив тогда продав сейчас (по курсу $101 597 по состоянию на 19 декабря) можно выручить:

2014 год (курс $368,22) – прибыль $275 545;

2015 ($420,7) – прибыль $241 074;

2016 ($977,14) – прибыль $102996;

2017 ($16 525) – прибыль $6148;

2018 ($3378) – прибыль $30 076;

2019 ($7233) – прибыль $14 046;

2020 ($23 308) – прибыль $4358;

2021 ($48 936) – прибыль $2076;

2022 ($16 816) – прибыль $6041;

2023 год ($49 290) – прибыль $2061.

Стремительный рост биткоина подчеркивает невероятный потенциал криптовалюты, которая изначально воспринималась скептически многими инвесторами. В отчете также отмечают, что биткоин не только стал цифровым золотом, но и ключевым элементом глобальной финансовой системы.

"Этот десятилетний обзор показывает, что биткоин является самым выгодным активом с высокими темпами роста, тогда как золото, облигации и акции являются более безопасными альтернативами с меньшей доходностью для инвесторов, не подверженных риску", — отметили криптоаналитики.

В то же время, Bitcoin остается относительно новым активом со значительно меньшей рыночной капитализацией, чем у других активов. Именно это позволило ему расти гораздо более быстрыми темпами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, росту курса биткоина в последнее время мог способствовать целый ряд факторов. В частности, основатель и генеральный директор Strike Джек Маллерс заявил, что 47-й президент Дональд Трамп в день своей инаугурации, которая состоится 10 января, может принять указ о признании биткоина резервным активом США.

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