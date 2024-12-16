Так дорого биткоин еще никогда не стоил: курс криптовалюты достиг нового рекорда

Стоимость биткоина обновила свой рекорд – курс первой криптовалюты впервые в истории превысил $106 тыс. з 1 BTC. Цена актива взлетела на фоне слухов о том, что избранный президент США Дональд Трамп может объявить о создании национального биткоин-резерва, а Федеральная резервная система (ФРС) снизит ключевую ставку.

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Согласно данным криптоагрегатора CoinGecko, в ночь на 16 декабря биткоин в моменте достиг $106 352 за монету, что стало новый историческим максимумом для этой криптовалюты. Но позже курс скорректировался до $105 тысяч.

Благодаря этому рыночная капитализация биткоина взлетела до $2 трлн, а всей криптоиндустрии в целом – до $3,89 трлн. Таким образом, доминирование BTC на рынке составляет 53,6%.

Росту курса биткоина мог способствовать целый ряд факторов. В YouTube-подкасте Тима Пула основатель и генеральный директор Strike Джек Маллерс заявил, что 47-ой президент Дональд Трамп в день своей инаугурации, которая состоится 10 января, издаст указ о признании биткоина резервным активом США.

"Потенциально существует возможность использования указа первого дня для покупки биткоинов. Речь не идет об 1 миллионе монет, но это будет значительная позиция", – допусти Маллерс.

Стоит отметить, что ранее в этом июле американский сенатор Синтия Ламмис предложила Федеральному казначейству и ФРС в течение следующих пяти лет ежегодно закупать по 200 тыс. BTC, чтобы таким образом сформировать резерв из 1 млн биткоинов и хранить его не менее 20 лет. Это позволит изъять из обращения 5% от максимального количества когда-либо созданных биткоинов.

Кроме того, как пишет CoinDesk, 18 декабря исполняющий функцию центрального банка США Федрезерв снизит базовую ставку на 25 б.п. до 4,25%-4,5%, таким образом смягчив ее на 100 б.п. с сентября. Однако остаются опасения, что сопутствующий комментарий ФРС может развеять надежды на дальнейшее смягчение монетарной политики, ослабив оптимистичное влияние снижения ставки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 декабря биткоин впервые в истории преодолел отметку в 100 тыс. долларов за 1 BTC. Это произошло на фоне решения Трампа назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам криптопозитивного бизнесмена и лоббиста Пола Аткинса.

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