В сервисных центрах МВД перебои с рядом важных услуг: что сейчас недоступно украинцам

В сервисных центрах МВД (Министерство внутренних дел) временно наблюдаются перебои с экзаменами, регистрацией авто и онлайн-услугами в Дії и Кабинете водителя. Причиной является внеплановое техническое обслуживание ключевых государственных реестров.

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Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. В соцсетях украинцы массово выражают возмущение из-за неожиданных перебоев.

Люди жалуются, что тратят время, не могут воспользоваться предварительно зарезервированными услугами, а полученные талоны просто "сгорают". "Неужели нельзя было как-то спланировать это заранее? Ловишь тот талон полмесяца, чтобы просто посидеть в СЦ и пойти домой", – отмечает одна из пользовательниц.

Украинцы, которые планировали в ближайшее время воспользоваться услугами сервисных центров, могут столкнуться с техническими трудностями. В связи с внеплановыми работами в Национальной информационной системе, временно ограничен доступ к ряду административных и онлайн-услуг.

Какие именно услуги недоступны

прием теоретических и практических экзаменов для водителей;

для водителей; регистрация и перерегистрация транспортных средств ;

; назначение надлежащего пользователя авто.

Эти услуги являются базовыми для многих водителей и владельцев авто, поэтому временное ограничение в их предоставлении создает дополнительные сложности, особенно для тех, кто готовится к сдаче экзаменов или смене владельца транспортного средства. Проблемы затрагивают не только физические сервисные центры, но и цифровые платформы, которые активно используются гражданами. В приложении Дія и Кабинете водителя могут возникать трудности при выполнении таких действий:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто онлайн;

шеринг автомобиля;

бронирование индивидуальных номерных знаков;

продление срока хранения номерных знаков.

Причиной сбоев являются внеплановые технические работы, направленные на обновление и обслуживание двух основных баз. А именно:

Единого государственного реестра транспортных средств;

Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В МВД уверяют, что технические работы являются временными, и по завершении всех настроек услуги будут восстановлены в полном объеме. Гражданам советуют отсрочить обращение, если это возможно, или проверять статус работы сервисов перед визитом. Ведомство приносит извинения за неудобства и благодарит украинцев за понимание и терпение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам может стать сложнее получить водительское удостоверение – Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен. После первой неудачи ждать придется 10 дней, после второй – 20, после третьей и последующих – 30 дней.

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