В России заговорили о возвращении Visa и Mastercard: на что надеются в Госдуме

В Государственной Думе РФ надеются, что платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время возобновят свою деятельность в стране-агрессоре. Это объясняют тем, что эти компании потеряли значительную часть рынка и могут постараться вернуться.

Видео дня

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В то же время он уверяет, что возврат международных платежных систем будет тяжелым, потому что в России уже создали собственные.

"Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам. Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", -- сказал Аксаков.

Российский депутат отметил, что, несмотря на развитие российских технологий, Visa и Mastercard останутся востребованными для международных платежей, особенно при переводах в Европу и США. Но их возвращение в Россию может сопровождаться трудностями, поскольку отечественные пользователи уже якобы адаптировались к альтернативным сервисам.

Стоит отметить, что в марте 2022 года две крупнейших в мире платежных системы Visa и Mastercard приостановили работу в России в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. В результате карты, выпущенные российскими банками, сохранили свою функциональность внутри страны, но стали недоступны для оплаты за рубежом.

Но уже скоро платежные карты этих систем могут перестать работать и на территории РФ, так как в ближайшее время у ряда российских банков могут истечь сертификаты безопасности чипов для них. Это может повлиять на возможность их использования: решение о дальнейшей работе таких карт будет зависеть от банков-эмитентов и эквайеров. В отдельных случаях проведение платежей может оказаться невозможным, например, при оплате в отложенном режиме, в том числе в общественном транспорте.

Как сообщал OBOZ.UA, вместо международных платежных систем в России решили развивать свою собственную – "Мир", которую даже подключили к системе другой страны-изгоя – иранской Shetab. Но из-за западных санкций против оператора транзакций "Мир" во многих странах отказались обслуживать эти карты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!