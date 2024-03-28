Атаки СБУ по российским НПЗ: в РФ резко сократилось производство автомобильного бензина

В стране-террористке России сократилось производство бензина. За неделю с 18 по 24 марта было произведено на 7,4% меньше, чем за предыдущую.

Если сравнивать показатели с той же неделей 2023 года, то снижение еще значительнее — 14,25%. Об этом свидетельствуют данные российского портала Росстат.

Производство дизельного топлива на той же неделе составило 1648,1 тысяч тонн. Это на 6,8% меньше, чем за эту неделю 2023 года.

Напомним, к середине марта ВСУ смогли вывести из строя примерно шестую часть (16%) от российского производства автомобильного топлива.

В марте атаковали такие объекты, как Рязанский НПЗ "Роснефть" и завод "Лукойла" в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву. Они повреждены установки первичной переработки нефти; сколько будет продолжаться ремонт, не сообщалось. Также были атакованы Славянский НПЗ в Краснодарском крае, Сызранский и Куйбышевский НПЗ Самарской области.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, нефтяные компании из РФ столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих зарубежных покупателей. Речь идет об оплате нефти и продуктов ее переработки (топлива), которые экспортируются из РФ в Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны стали более осторожно подходить к операциям с Россией, опасаясь вторичных санкций США.

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