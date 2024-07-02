Российские авиакомпании вынуждены будут поднять цены на билеты из-за повышения тарифов на аэронавигацию, введенное Росавиацией для сбора средств на ремонт аэродромов. Эти меры повлекут за собой дополнительное финансовое давление на россиян и авиаперевозчиков, ухудшая их положение в условиях экономического кризиса.

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Об этом сообщают РосСМИ. Эти мероприятия внедряются Росавиацией с целью собрать дополнительные средства на ремонт аэродромов, о чем сообщили представители крупнейших авиаперевозчиков страны, "Аэрофлот" и S7 Airlines.

С 1 августа этого года Росавиация анонсировала повышение аэронавигационных сборов на 37% на внутренних рейсах и вдвое на международные. Все собранные средства планируется направить в фонд реконструкции аэродромов, что в условиях упадка инфраструктуры выглядит как вынужденный шаг. Однако такие меры существенно повлияют на авиарынок и на карманы россиян.

В "Аэрофлоте" напомнили, что тарифы на аэронавигацию уже росли на 60% в 2022 году и на 10% в 2023 году. В результате пассажиры вынуждены платить больше за билеты, поскольку авиакомпании не могут покрыть эти расходы без повышения цен на свои услуги. Представители S7 Airlines также отметили, что рост аэронавигационных сборов с ноября 2022 года уже достиг 76%, и дальнейшее увеличение тарифов может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов.

Источники еще в трех авиакомпаниях из топ-10 России высказались против запланированного повышения тарифов. Двойное повышение тарифов на заграничные рейсы может повлечь за собой сокращение международной полетной программы или резкий рост цен на авиабилеты, что лишь ухудшит положение россиян, которые и так страдают от экономической нестабильности.

В Росавиации уверяют, что изменение сбора не приведет к существенному росту стоимости билетов эконом-класса. Однако, как показывает практика, любое повышение расходов для авиакомпаний в конечном счете отражается на пассажирах.

Эксперты сомневаются в целесообразности и обоснованности столь значительного повышения тарифов. Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев отмечает, что рост цен на билеты на несколько сотен рублей может пройти незаметно для пассажиров, но в комплексе с прочими затратами это создает дополнительное финансовое давление на авиаперевозчиков и их клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, доходы российских компаний в 2023 году снизились на 36% из-за санкций, достигнув 814 трлн рублей, что свидетельствует о серьезных экономических вызовах. В то же время, прибыль выросла на 23% благодаря адаптации к новым условиям, однако эта "устойчивость" в значительной степени обеспечивается государственной поддержкой и военными заказами.

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