В России разгорается топливный кризис: дефицит бензина и дизеля начался в ряде регионов

В России набирают обороты проблемы с автомобильным топливом. Местные СМИ и власти сообщают о дефиците во временно оккупированном украинском Крыму, а также в ряде регионов самой РФ. Да, уже известно о нехватке бензина в части сетей АЗС в Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Ставрополье.

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Как указывают российские топливные эксперты, основные проблемы связаны с логистикой, которую в южных районах РФ, как известно, перевели в "военный режим". По их данным, на заправках уже заканчивается не только А-92 и А-95, но и дизель. Как выяснил OBOZREVATEL, росСМИ и паблики в соцсетях сообщают о таких ключевых трудностях:

не хватает транспортных мощностей – особенно перегружена железная дорога на юг, нет ни локомотивов ни цистерн (учитывая направление, это может быть напрямую связано с войной в Украине и тем, что мощности заняли военные);

НПЗ на фоне логистических проблем вынуждены останавливать производство из-за перегруженности складов, рабочие увольняются из-за задержек зарплаты.

Проблемы даже признали в российском минэнерго. Однако винят там почему-то не войну, а "туристический сезон". "Некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон", – заявили в российском ведомстве.

А в "РЖД" (аналог украинской "Укрзалізниці") предупредили, что число скопившихся "в некоторых терминалах юга" цистерн более чем в 10 раз превышает количество выгружаемых в сутки. "В южном направлении наблюдается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателям", – заявили в компании.

Уточнять, о каком именно "юге" идет речь, там не стали. Однако не секрет, что в результате нескольких успешных операций ВСУ логистика россиян в украинском Крыму действительно пострадала.

К слову, ранее водителей авто на полуострове как раз предупреждали о возможном дефиците топлива. Автомобилистов просили запасаться горючим, хотя найти А-95 и тогда можно было уже далеко не на всех заправках.

Уже в середине августа жители разных городов Крыма сообщали о том, что топливо периодически пропадает на заправках всех крупных топливных сетей: "Атан", "ТЭС", RedPetrol и Grifon. В Севастополе люди оставляли гневные комментарии под постами в телеграм-канале российского губернатора Михаила Развожаева: "Где 95-й бензин? Что за бардак?", "Где бензин? Какие перспективы? Танкеры только за границу возят? У нас портов и топливных баз нет? И с какого перепуга бензин к курсу доллара привязался? Кто знает ответ?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптовые цены на бензин в России побили исторический рекорд. Так, стоимость А-95 впервые в истории превысила 70 тыс. руб. за тонну.

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