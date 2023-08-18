Такого еще не было: цены на бензин в России побили исторический рекорд

Оптовые цены на 95-й бензин в России впервые в истории превысили 70 тыс. руб. за тонну. За месяц биржевая стоимость А-95 выросла на 4,3%, а с начала лета – уже на 12,6%.

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Как сообщает РБК, бензин в России начал дорожать в апреле. Причиной стали планы властей вдвое урезать вдвое размер бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке.

Подорожание бензина пытаются сдержать регулятивными мерами. В отличие от А-95, властям удалось замедлить рост цен на А-92 и дизтоплива. Так, в конце июля в РФ был изменен приказ о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Для бензина они выросли с 12 до 13%, для дизеля – с 8,5 до 9,5%.

Цены на топливо растут не только из-за планов властей, но и из-за высокого спроса в сезон отпусков и в разгар сельскохозяйственных рабо. Кроме того, в активной фазе находится период закупки топлива для отдаленных регионов в рамках "северного завоза".

Также влияют на ценовую ситуацию закупки на бирже крупными покупателями из числа промышленных и инфраструктурных компаний, для которых уровень цен не так важен, как для топливных трейдеров и сетей АЗС. Последние уже теряют остатки прибыльности бизнеса из-за дисбаланса оптовых и розничных цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее водителей авто во временно оккупированном Крыму предупредили о возможном дефиците топлива. Автомобилистов даже попросили запасаться горючим.

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