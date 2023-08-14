В Крыму готовятся к дефициту бензина: водителей призвали делать запасы топлива

Водителей авто во временно оккупированном Крыму предупреждают о возможном дефиците топлива. Автомобилистов уже просят запасаться горючим.

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SMS-сообщения такого содержания получили некоторые постоянные клиенты сети заправок "ТЭС" в Симферополе и Алуште, сообщает "Радио Свобода". В сообщениях говорилось, что дефицит возможен уже на этой неделе (14-20 августа).

При этом у водителей уже возникли трудности. Так, на части заправок уже невозможно было заправиться бензином А-95, из-за чего водителям пришлось закупать топливо А-93. Кроме того, растут цены на горючее.

Например, на АЗС "Атан" в Керчи стоимость бензина А-95 превысила 60 рублей (60,39 руб.), а цена на дизельное топливо поднялась до 63,39 рублей. На АЗС Vars 95-й стоит 58,7 рублей, дизельное топливо – 58,7 рублей.

Постоянный рост цены на топливо в Крыму сохраняется на протяжении всего лета, несмотря на то, что российские "власти" Крыма утверждали, что ищут пути сдерживания цен на бензин на крымских АЗС. Так, 10 августа подконтрольный РФ "вице-премьер" Крыма Юрий Гоцанюк утверждал, что ситуация с топливом на Крымском полуострове "стабильная". Также он обещал, что "будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95" в Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района. При этом атакам подвергается Крымский мост и транспортная инфраструктура на Чонгаре, что создает для оккупантов серьезные логистические проблемы, в том числе с завозом топлива.

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