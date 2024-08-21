В России масштабный сбой связи и интернета: отключились Яндекс, Telegram, мобильные операторы

В России произошел масштабный сбой у операторов связи и интернет-провайдеров. В частности, не работают мобильные операторы, WhatsApp и Telegram. Кроме того, не открывается даже сайт, помогающий отслеживать сбои.

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О проблемах с доступом сообщают также российские пользователи из других стран – в частности, Узбекистана и Казахстана. Это может разъясняться тем, что, по данным экспертов, до 70-80% мобильного веб-трафика этих государств практически проходит через русские сети. Как свидетельствуют данные Downdetector, сбой задел следующие сервисы:

Telegram;

WhatsApp;

Skype;

Twitch;

Roblox;

Яндекс;

Ростелеком;

МТС;

TELE2;

"Билайн";

"Википедия";

"ВКонтакте";

Discord.

Сайт, где можно отслеживать сбои в работе интернет-сервисов, пока также не работает.

Советник городского головы Мариуполь Петр Андрющенко сообщил, что временно оккупированных территориях также исчезла мобильная связь и интернет. "Связи с Мариуполем, Бердянском и Приморском точно нет", – сказал он.

В Роскомнадзоре объяснили случившееся DDoS-атакой на операторов связи. "По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", – утверждают в российской службе интернет-цензуры.

В такую версию верят не все. Некоторые россияне открыто обвинили в том, что произошло, власти страны.

Другие допускают причастность Роскомнадзора, так как устроить DDoS-атаку на всех операторов связи одновременно невозможно. И даже в таком случае не работали бы все, а не избранные сервисы.

Блокировка интернет-сервисов в РФ

Ранее на территории РФ начали блокировать защищенный мессенджер Signal – он считается защищенным, так как использует протокол сквозного шифрования для всех чатов, что не дает перехватывать их операторами мобильной связи и спецслужбами. 9 августа сервис перестал работать без VPN или включенного режима обхода блокировок.

Перед этим власти страны-агрессора сообщили операторам связи о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду через специализированное оборудование, контролируемое "Роскомнадзором". Таким образом было решено ограничить доступ к контенту на видеохостинге, сохраняя при этом минимальную функциональность для пользователей. Такой метод власти избрали вместо полной блокировки сервиса.

А в июле в Госдуме РФ заявили о том, что в стране технологически замедлили работу мессенджера WhatsApp. Якобы разработчики приложения не реагируют на требования "пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях". Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков связал сбои с "антитеррористической борьбой".

Ранее OBOZ.UA сообщал о масштабной DDOS-атака на Monobank, которая длилась трое суток и завершилась в два часа ночи 19 августа. За это время на банковский сервис поступило более 7,5 млрд запросов.

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