Спецслужбы приобщились для решение проблемы: третий день подряд Monobank под мощной DDOS-атакой

Уже третий день Monobank находится под масштабной DDOS-атакой, которая началась вечером 16 августа. Эта кибератака стала одной из крупнейших за всю историю банка, и ее масштабы поражают даже подключившихся к решению проблемы специалистов Amazon Web Services (AWS).

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Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. "Нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает", – говорится в сообщении.

Вечером 16 августа Monobank стал целью мощной DDOS-атаки, в результате которой за три часа на сервис поступило около миллиарда запросов. Сотрудники банка, несмотря на серьезность ситуации, сохраняли спокойствие и юмор, заявляя, что "отбивают его, попивая кофе с пончиками". Однако уже на следующий день стало ясно, что ситуация более серьезная, чем казалось сначала.

17 августа, на второй день атаки, количество запросов на услуги Monobank увеличилось до 3 миллиардов. Олег Гороховский сообщил, что DDOS-атака практически не прекращалась, за исключением короткой паузы с 22.30 16 августа до 03.15 17 августа. Под атакой оказался сервис "Банки", который используется для накопления средств, в частности, для сбора на нужды Вооруженных Сил Украины.

На сегодняшний день, 18 августа, кибератака Monobank продолжается с еще большей интенсивностью. Общее количество запросов на сервис превысило 5,5 миллиарда, что делает эту атаку одной из самых масштабных в истории банковского сектора Украины. Соучредитель банка сообщил, что к защите системы подключились не только специалисты AWS, но и украинские спецслужбы.

"Ситуация под контролем, но масштаб поражает", - отметил Гороховский. Он также призвал всех пользователей Monobank продолжать поддерживать ВСУ, несмотря на сложности, которые создает атака. "Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать собрание. Пойдите и задонайте на ВСУ, во зло этой нечисти", – призвал Гороховский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из банковского приложения monobank может исчезнуть функция "боевые" – перевод средств на нужды ВСУ при оплате счета в заведениях. Эта услуга не нашла отклика у пользователей банка.

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