В РФ бросили в тюрьму владельца $2,5 млрд: за что судят одного из самых богатых россиян

В России поместили под арест 57-летнего миллиардера Вадима Мошковича. Одного из самых богатых россиян подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, но вины он не признает.

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Как сообщает "Русская служба Би-би-си", главного акционера агрохолдинга "Русагро" заключили под стражу сроком до 25 мая. Решение одобрил Мещанский районный суд Москвы, отклонив ходатайство адвоката о смягчении меры пресечения – его отпустить под залог в 1 млрд рублей, отправить под домашний арест или ограничить в определенных действиях. Сам Мошкович заявил, что "не хочет умереть в СИЗО".

Но по версии следствия, миллиардер имеет израильское гражданство и частный самолет, поэтому может скрыться. Кроме того, Мошкович может попытаться уничтожить доказательства вины и оказать давление на свидетелей.

Мужчина входит в топ-60 богатейших людей России – Forbes оценивает его состояние в $2,7 млрд. Накануне его и другого фигуранта дела – экс-гендиректором "Русагро" Максима Басова – задержали по обвинению в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Также был задержан нынешний гендиректор агрохолдинга Тимур Липатов, а в в "Русагро" прошли обыски, документацию предприятия изъяли.

Расследование связано с предполагаемыми хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты" на 1 млрд рублей (около 11,8 млн долларов). Но на самом деле за атакой на миллиардера может стоять клан Патрушевых (Николай Патрушев – помощник президента РФ и бывший глава ФСБ, его сын Дмитрий – вице-премьер).

Настоящей причиной задержания могла быть подготовка к конфискации "Русагро", которая является одним из крупнейших в РФ производителей сахара и занимает второе место по производству мяса. Компании принадлежат 700 тысяч га сельхозземель. В 2024 году ее выручка выросла на 23,3% – до 340 млрд рублей.

Ранее компанию внесли в перечень стратегических предприятий, а под угрозой объявления "иноагентом" Мошкович перевел свои активы из Кипра в Россию. Сам он находится под санкциями Евросоюза и Великобритании, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину его лишили гражданства Кипра.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине "национализировали" средства, которые предприятие на Днепропетровщине должно было оплатить своему непосредственному владельцу – подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске. Таким образом, 29 миллионов долларов останутся в государстве.

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