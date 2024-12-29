В Раде потребовали от НКРЭКУ объяснений новых тарифов на транспортировку газа

Подкомитет по энергетической безопасности Верховной Рады обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно обоснования расчетов тарифа на транспортировку газа.

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Об этом говорится в письме председателю НКРЭКУ Юрию Власенко.

"Прошу предоставить информацию, на основе которой НКРЭКУ были проведены расчеты и разработан проект постановления по установлению тарифов для ОГТСУ на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода на регуляторный период 2025-2029 годов, а также предоставить информацию, на основании каких норм права и по решению какого органа или должностного лица Регулятор нарушил процедурные нормы при пересмотре тарифов, в частности отсутствия детальной информации и показателей в публичных объяснительных материалах к проекту постановления НКРЭКУ относительно новых тарифов на услуги транспортировки природного газа через ГТС", – говорится в письме.

Председатель подкомитета, народная депутат Виктория Гриб выразила мнение, что непрозрачность тарифообразования и незаконное закрытие доступа участников рынка газа к показателям, на основании которых осуществляется расчет тарифов ОГТСУ, имеет признаки нарушений законодательства о регулировании естественных монополий.

Она подчеркнула, что сейчас важно обеспечить соблюдение законов в сфере регулирования деятельности монопольных образований, в том числе соблюдение законодательно установленной процедуры прозрачности и обоснованности формирования тарифов.

Напомним, ранее глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко предположил, что из-за увеличения тарифа "Оператора газотранспортной системы Украины" на транспортировку газа промышленность будет вынуждена повысить стоимость своей продукции.