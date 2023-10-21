В ПриватБанке рассказали, когда не примут назад выданную валюту: клиент возмутился правилами банка

Клиент ПриватБанка получил в кассе 500 евро с повреждением. Уже дома оказалось, что угол банкноты заклеен с помощью скотча. Клиент пришел в то же отделение, чтобы обменять купюру, однако кассир в услуге отказал.

Как сообщил ПриватБанк на специализированном форуме Минфин, претензии по поводу банкнот иностранной валюты принимаются исключительно при обслуживании. Если клиент отошел от кассового окна, какие-либо претензии относительно состояния банкнот иностранной валюты банк не принимает.

"Если бы была купюра в 50 евро, то сдал бы, теряя процент за повреждение, но 500 евро. Терять минимум 10% за повреждение – это 50 евро! Решил для себя, что закрою все депозитные, кредитные и текущие счета и не буду иметь никаких дел с банком", – возмутился клиент.

Видео дня

Ранее клиентка ПриватБанка пожаловалась: банк без объяснения причины закрыл ее счета, доступ к банковскому приложению. В финансовом учреждении пояснили, что они обязаны проводить финансовый мониторинг и имеют права разорвать отношения с клиентом, который нарушил правила.

В "Привате" объяснили: банк обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения. "К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам был направлен официальный ответ по данному вопросу", – пояснили в банке.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета клиентов. В зоне риска находятся те украинцы, которые скрывают свои доходы от налоговой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!